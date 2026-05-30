Al Computex 2026, Acer non ha svelato solo monitor gaming da record. L’azienda ha ampliato l’intero ecosistema display con soluzioni pensate per creativi professionisti, prosumer, nomadi digitali e persino per l’espressione personale. I nuovi arrivi spaziano dal monitor Acer ProDesigner PE320QK G0 con pannello QD‑OLED 4K e accuratezza cromatica da laboratorio (Delta E <1), al proiettore laser Acer HL6820GTV con dongle Google TV integrato e supporto al Variable Refresh Rate, fino ai monitor portatili Acer PM161Q JB (15,6 pollici) e PM131QT (12,3 pollici touch) pensati per chi lavora in movimento.

Completano la gamma il proiettore smart portatile Acer HD1500 (Full HD, auto‑focus, swivel stand) e il curioso Aspire Badge (AD19), un wearable digitale con display circolare da 1,85 pollici che funge da canvas indossabile e dispositivo di sicurezza personale.

Tutti i prodotti sono stati presentati a Taipei, durante il Computex 2026 e arrivano in momenti diversi sui mercati. L’obiettivo di Acer è chiaro: coprire ogni scenario d’uso, dallo studio professionale alla camera d’albergo, passando per la postazione di lavoro mobile e persino l’accessorio di stile.

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ProDesigner PE320QK G0 e CE320QK G: QD‑OLED 4K per chi fa della precisione cromatica un mestiere

Il fiore all’occhiello della nuova linea è senza dubbio l’Acer ProDesigner PE320QK G0, un monitor da 31,5 pollici con pannello QD‑OLED che unisce la tecnologia dei punti quantici alla resa dei neri perfetti dell’OLED. La risoluzione è 4K UHD (3840×2160), il refresh rate arriva a 120 Hz e il tempo di risposta è di appena 0,03 ms (GTG), parametri che lo rendono adatto non solo al fotoritocco e al montaggio video, ma anche a flussi di lavoro con animazioni complesse.

La vera forza, però, sta nella riproduzione cromatica: Delta E <1 (valore che indica uno scarto di colore impercibibile all’occhio umano), certificazione Calman Verified, copertura 99% DCI‑P3 e 98% Adobe RGB. La luminosità di picco raggiunge i 1000 nit in HDR (certificazione VESA DisplayHDR True Black 500), con rapporto di contrasto nativo di 1.500.000:1.

Per i professionisti, Acer ha incluso la Smart Dial (un piccolo telecomando a manopola) e il software Creator Hub per gestire spazi colore, calibrazione con colorimetri esterni e setup multi‑monitor con split‑screen avanzati.

Accanto a questo modello, l’Acer CE320QK G (stesse dimensioni e stesso pannello QD‑OLED) si rivolge a prosumer e content creator con un profilo leggermente più accessibile ma comunque di altissimo livello.

La copertura cromatica è del 99% DCI‑P3 con Delta E <2, sempre con true 10‑bit e HDR True Black 500. Anche qui refresh rate a 120 Hz e 0,03 ms, ma il CE320QK G aggiunge il supporto AMD FreeSync Premium Pro per una gestione dinamica del refresh rate. Il design ErgoStand permette di regolare inclinazione, rotazione e altezza.

Entrambi i monitor sono pensati per affiancare workstation come i nuovi PC Copilot+ di Acer, fornendo una fedeltà visiva che pochi display sul mercato possono eguagliare in questa fascia di prezzo (non ancora comunicata).

Proiettori HL6820GTV e HD1500: laser 4K con Google TV e Full HD portatile

Acer ha rinnovato anche l’offerta nel settore della proiezione. L’Acer HL6820GTV è un proiettore laser 4K Ultra HD che integra un dongle Google TV direttamente nella confezione, trasformandolo in un vero e proprio smart projector senza bisogno di dispositivi esterni. La sorgente laser garantisce una luminosità di 4.000 ANSI lumen in modalità standard (3.200 in eco) e una durata fino a 30.000 ore, consumando fino al 35% in meno rispetto ai proiettori a lampada.

Supporta contenuti 1080p a 240 Hz, latenza di 1 ms e Variable Refresh Rate fino a 144 Hz, risultando interessante anche per il gaming non competitivo. La proiezione a 360 gradi e la certificazione IP5X contro la polvere lo rendono adatto a installazioni fisse in fiere, esposizioni artistiche o home cinema avanzati. Può funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (continuous operation) e si spegne e accende istantaneamente, senza tempi di raffreddamento.

Per chi cerca la massima mobilità, l’Acer HD1500 (noto in alcune regioni come Aopen QT30p) è un proiettore smart portatile da 8.000 LED lumen (350 ANSI lumen) con risoluzione nativa Full HD 1080p. Le funzioni Auto‑Focus, Auto Screen Fit e Auto Obstacle Avoidance regolano automaticamente l’immagine, adattando la proiezione agli ostacoli e alla parete.

Il supporto swivel stand integrato consente rotazioni a 360 gradi e inclinazioni fino a 180 gradi, rendendolo estremamente flessibile per riunioni, didattica o cinema in campeggio. Il sistema smart integrato (basato su Zeasn Whale TV) dà accesso diretto alle principali piattaforme di streaming, mentre i doppi altoparlanti da 5 watt offrono un audio sufficiente per piccoli gruppi. Entrambi i proiettori condividono l’attenzione alla semplicità d’uso e alla connettività wireless.

Monitor portatili PM161Q JB e PM131QT: la produttività si piega e si attacca con magnete

Per i nomadi digitali, gli studenti e i professionisti che usano più schermi in mobilità, Acer ha presentato due monitor portatili molto diversi tra loro. L’Acer PM161Q JB è un classico da 15,6 pollici con pannello IPS Full HD (1920×1080), angoli di visione 170/170 gradi e una luminosità di 250 nit.

Il punto di forza è la tastiera pogo rimovibile che lo trasforma in una sorta di laptop secondario, perfetto per scrivere lunghe email o gestire fogli di calcolo in treno o in aereo. La connettività avviene via USB‑C (plug‑and‑play) e HDMI, e il monitor può essere alimentato direttamente dalla porta del computer.

Molto più originale è l’Acer PM131QT, un display touchscreen da 12,3 pollici con risoluzione 1920×720 (formato allungato, ideale per visualizzare timeline audio/video o come schermo supplementare per laptop). Il supporto touch a 5 punti lo rende interattivo, mentre il design con montaggio magnetico permette di fissarlo a superfici metalliche o a supporti VESA.

Può essere utilizzato anche come schermo secondario in‑vehicle (in auto, camper o imbarcazioni) grazie alla robustezza e alla connettività a cavo singolo. La luminosità è di 200 nit e il tempo di risposta di 20 ms (GTG), valori non da gaming ma più che sufficienti per la produttività. Entrambi i portatili supportano il montaggio VESA (75×75 mm) e si collegano senza driver a smartphone, tablet o computer.

Aspire Badge: il wearable digitale che unisce creatività e sicurezza

Infine, Acer ha giocato la carta della leggerezza con Aspire Badge (AD19) , un piccolo dispositivo indossabile dal design minimalista che funge da tela digitale personale. Lo schermo rotondo da 1,85 pollici con risoluzione 360×360 e pannello IPS touch (luminosità 350 cd/m²) può visualizzare immagini, GIF e animazioni caricate tramite app companion via Bluetooth 5.4.

La batteria da 400 mAh garantisce 4 ore a luminosità massima e 8 ore a luminosità minima (50 nit). Si indossa come spilla, laccetto o magnete. Ma non è solo un accessorio fashion: integra funzioni di sicurezza come allarme di emergenza, segnale SOS lampeggiante in codice Morse e una modalità flash notturna per aumentare la visibilità in situazioni di scarsa illuminazione.

Lo storage interno è di 16 MB, sufficiente per decine di immagini. Un oggetto curioso che dimostra come Acer voglia esplorare anche il mercato dei wearable, incrociando estetica, espressione personale e protezione personale.

Disponibilità

Acer non ha ancora comunicato i prezzi per il mercato italiano. I monitor ProDesigner PE320QK G0 e CE320QK G saranno disponibili nel quarto trimestre 2026, mentre i proiettori HL6820GTV e HD1500 arriveranno in EMEA a partire da settembre 2026 (con tempistiche da verificare per l’Italia). I monitor portatili PM161Q JB e PM131QT sono attesi entro fine anno. Aspire Badge sarà disponibile inizialmente in selezione di paesi asiatici e successivamente in Europa.