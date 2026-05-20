Trovare un mouse che unisca ergonomia avanzata e prestazioni professionali non è mai semplice, specialmente a un prezzo accessibile. Il Razer Pro Click V2 Vertical rompe questa regola, proponendo un design studiato per ridurre l’affaticamento del polso senza sacrificare la precisione. Con la sua inclinazione di 71,7°, un sensore ottico da 30K DPI e una batteria che dura mesi, si posiziona come uno strumento ideale per chi passa ore al computer. Oggi, grazie a un’ottima promozione su Amazon, questo mouse diventa un acquisto ancora più interessante, con uno sconto del 33% che lo porta a un prezzo decisamente competitivo. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini dell’offerta.

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Razer Pro Click V2 Vertical: ergonomia, precisione e autonomia

Il mouse Razer Pro Click V2 Vertical è stato progettato con un unico obiettivo: il comfort durante l’uso prolungato. La sua caratteristica principale è l’inclinazione verticale di 71,7°, una scelta ingegneristica che permette di mantenere il polso e l’avambraccio in una posizione naturale, simile a una stretta di mano. Questo design riduce drasticamente la tensione muscolare e la pressione sul polso, prevenendo i disturbi legati a un uso intensivo del computer. I materiali di alta qualità garantiscono una presa sicura e piacevole al tatto.

Sotto il guscio ergonomico si nasconde una tecnologia di altissimo livello. Il mouse è equipaggiato con il sensore ottico Razer Focus Pro 30K, che assicura una precisione di tracciamento impeccabile su quasi ogni superficie. Con una frequenza di aggiornamento (polling rate) di 1000 Hz, ogni movimento è registrato con una latenza minima, rendendolo adatto non solo per la produttività ma anche per il gaming. Un altro punto di forza è l’incredibile autonomia: la batteria integrata garantisce fino a 6 mesi di utilizzo con una singola carica, eliminando la preoccupazione di ricariche frequenti.

La versatilità è un altro aspetto chiave. Il Razer Pro Click V2 Vertical offre una tripla modalità di connessione: wireless a bassa latenza tramite dongle 2.4GHz, Bluetooth per connettersi a più dispositivi contemporaneamente e USB-C per l’uso cablato e la ricarica. Dispone di 9 pulsanti programmabili, incluso uno dedicato per attivare prompt di intelligenza artificiale, e l’iconica illuminazione Chroma RGB per personalizzare l’estetica della propria postazione.

Ecco un riepilogo delle specifiche principali:

Design: Ergonomico verticale con inclinazione di 71,7°

Ergonomico verticale con inclinazione di 71,7° Sensore: Ottico Razer Focus Pro 30K

Ottico Razer Focus Pro 30K Pulsanti: 9 programmabili

9 programmabili Connettività: Wireless 2.4GHz, Bluetooth, USB-C

Wireless 2.4GHz, Bluetooth, USB-C Autonomia: Fino a 6 mesi

Fino a 6 mesi Polling Rate: 1000 Hz

1000 Hz Illuminazione: Razer Chroma RGB

Razer Chroma RGB Compatibilità: Windows e macOS

L’offerta su Amazon: sconto e dettagli

Questa eccellente periferica è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo notevolmente ridotto. Il prezzo di listino del Razer Pro Click V2 Vertical è di 129,99€, ma grazie alla promozione in corso è possibile acquistarlo a soli 87,09€.

Si tratta di uno sconto del 33%, che si traduce in un risparmio concreto di oltre 42€ sul prezzo originale. A questa cifra, il mouse diventa una delle migliori opzioni nella sua categoria per rapporto qualità-prezzo, rendendo l’ergonomia e le prestazioni di fascia alta accessibili a un pubblico più vasto. L’offerta riguarda la colorazione nera ed è soggetta alla disponibilità delle scorte, quindi è consigliabile approfittarne finché è attiva.

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