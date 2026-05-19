Un bundle che sfida ogni logica: MediaWorld propone la Smart TV LG UHD AI 65UA75006LA da 65 pollici insieme al nuovissimo visore per la realtà mista Meta Quest 3S a un prezzo che, da solo, sarebbe già eccellente per la sola televisione. Si tratta di un’occasione che ridefinisce il concetto di “affare” nel mondo dell’elettronica di consumo, con un risparmio complessivo che supera i 600€. Un’opportunità da cogliere al volo per rinnovare il proprio salotto e, allo stesso tempo, entrare nel mondo dell’intrattenimento immersivo. Analizziamo insieme i dettagli di questa promozione imperdibile.

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Smart TV LG UHD AI: intelligenza artificiale e 4K per un’esperienza cinematografica

Il televisore LG UHD AI 65UA75006LA è il fulcro di questa offerta. Parliamo di un modello del 2025, un pannello LED da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) che garantisce immagini nitide e dettagliate. Il vero punto di forza di questo dispositivo è il processore AI 4K α7 Gen8, un chip di ultima generazione che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni singolo frame. Grazie all’AI Super Upscaling, anche i contenuti a risoluzione inferiore vengono migliorati per apparire quasi come 4K nativi, mentre l’AI Sound Optimization adatta l’audio all’ambiente e al tipo di contenuto riprodotto.

La piattaforma smart è gestita dal collaudato sistema operativo webOS, che offre un’interfaccia fluida, intuitiva e un accesso rapido a tutte le principali app di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. Per gli amanti del cinema, la Filmmaker Mode disattiva le elaborazioni artificiali dell’immagine per mostrare i film esattamente come sono stati pensati dal regista. Il supporto all’HDR amplia la gamma dinamica, offrendo colori più brillanti e neri più profondi.

In questo bundle, il televisore viene affiancato dal Meta Quest 3S, il visore per la realtà mista che permette di immergersi in giochi, esperienze virtuali e applicazioni di produttività. Un dispositivo dal valore di quasi 360€ che, in questa promozione, viene offerto in omaggio.

Il bundle che non ti aspetti: i dettagli dell’offerta MediaWorld

Questa promozione è una delle più aggressive viste di recente. Analizziamo i numeri per capire la portata del risparmio. Il prezzo di listino della sola TV LG UHD AI 65UA75006LA è di 799€, mentre il visore Meta Quest 3S ha un valore di 359,99€. Il valore totale del bundle ammonterebbe quindi a 1158,99€.

MediaWorld propone l’intero pacchetto al prezzo eccezionale di 548€. Questo si traduce in un risparmio netto di 610,99€, con uno sconto effettivo superiore al 52% sul valore commerciale complessivo dei due prodotti. In pratica, si acquista la Smart TV LG a un prezzo già scontato e si riceve il visore Meta Quest 3S completamente in omaggio. L’offerta è disponibile online sul sito di MediaWorld, ma è probabile che le scorte siano limitate data l’eccezionalità della promozione.

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