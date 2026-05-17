C’è un momento giusto per provare un nuovo servizio, e questo potrebbe essere quello ideale per chi non ha ancora scaricato Satispay. Il popolare sistema di pagamento digitale italiano ha lanciato una promozione decisamente generosa dedicata ai nuovi iscritti: un bonus di 35 euro riservato a chi si registra entro il 21 giugno 2026 utilizzando il codice coupon SPRING35.

Satispay non ha bisogno di grandi presentazioni per chi segue il mondo dei pagamenti digitali. Nata in Italia nel 2013, l’app ha saputo ritagliarsi uno spazio importante sia tra i privati sia tra gli esercenti, grazie a commissioni contenute e a un’interfaccia che ha reso il pagamento da smartphone qualcosa di davvero immediato. Negli ultimi mesi il servizio si è arricchito ulteriormente: a novembre 2025 è arrivato Paga in 3, che consente di dilazionare i pagamenti superiori ai 30 euro in tre rate senza interessi, e sempre nello stesso periodo Satispay ha fatto il suo ingresso ufficiale in tutti i negozi MediaWorld.

Oggi con Satispay è possibile pagare nei negozi fisici e online, inviare e ricevere denaro tra privati, saldare bollettini postali, effettuare ricariche telefoniche e persino pagare il bollo auto, tutto direttamente dallo smartphone, senza costi aggiuntivi per i pagamenti tra privati.

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Come funziona la promozione

Il meccanismo è semplice. Per ottenere i 35 euro di bonus è necessario:

Scaricare l’app Satispay dal Google Play Store (o dall’App Store per iOS) Registrarsi come nuovo utente Inserire il codice coupon SPRING35 durante la registrazione Impostare il Budget sull’applicazione, ovvero l’importo minimo settimanale che volete tenere disponibile sul vostro account (trasferito automaticamente dal conto bancario collegato tramite IBAN) Effettuare almeno una spesa da 5 euro in un negozio fisico o online entro 30 giorni dal completamento della registrazione

Una volta soddisfatte queste condizioni, il bonus di 35 euro verrà accreditato sull’account. La promozione è valida fino al 21 giugno 2026 ed è riservata esclusivamente ai nuovi utenti.

È un’offerta concreta, senza complessità particolari: basta completare la registrazione, configurare il Budget e fare un primo acquisto di almeno 5 euro. Per chi usa già regolarmente servizi come Google Pay o Apple Pay e non ha ancora provato Satispay, può essere l’occasione giusta per scoprire un’alternativa tutta italiana, ormai accettata in centinaia di migliaia di esercenti sul territorio nazionale.

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