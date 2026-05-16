Cosori ha annunciato il lancio ufficiale della serie Twinfry Compact, una nuova linea di friggitrici ad aria a doppio cestello che punta a risolvere uno dei problemi più diffusi tra chi usa questi elettrodomestici ogni giorno: la cottura non omogenea che costringe a interrompere la preparazione per girare o scuotere gli alimenti.

Il cuore della nuova serie è la tecnologia proprietaria Dual Blaze, un sistema che integra quattro elementi riscaldanti indipendenti, distribuiti sia nella parte superiore sia in quella inferiore del cestello. Il risultato è una diffusione del calore più uniforme su tutti i lati del cibo, riducendo sensibilmente la presenza di quelle zone fredde che rappresentano uno dei limiti più comuni delle friggitrici ad aria tradizionali, quasi sempre equipaggiate con un singolo elemento riscaldante posto in alto. Cosori afferma che questo approccio elimina quasi del tutto la necessità di girare gli ingredienti a metà cottura, rendendo la preparazione più automatica e meno impegnativa, sia che si tratti di patatine croccanti, verdure arrosto, carni grigliate o preparazioni al forno.

Dal punto di vista della capacità, la Twinfry Compact offre 8,6 litri totali con un divisore rimovibile che permette di scegliere tra due configurazioni distinte: con il divisore inserito si ottengono due cestelli indipendenti da 4,3 L ciascuno, ideali per cuocere pietanze diverse contemporaneamente a temperature e tempi differenti, mentre rimuovendo il divisore si accede a un’unica area di cottura da 8,6 L, sufficiente per un pollo intero o per porzioni formato famiglia. Rispetto al modello Twinfry da 10 L lanciato nel 2024, la nuova serie è circa il 16% più compatta, una riduzione di ingombro pensata specificamente per chi dispone di cucine di dimensioni contenute senza voler rinunciare alla versatilità del doppio cestello.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Ceramica senza PFAS e due versioni disponibili in Italia

Un altro elemento che Cosori ha scelto di mettere in evidenza riguarda i materiali utilizzati per cestelli e teglie: entrambi adottano un rivestimento ceramico privo di PFAS, i cosiddetti “forever chemicals” che negli ultimi anni sono finiti al centro di un dibattito crescente sia tra i consumatori sia nel settore degli elettrodomestici da cucina. La ceramica viene proposta come alternativa più sicura ai tradizionali rivestimenti antiaderenti, offrendo al tempo stesso una superficie resistente alle alte temperature e facile da pulire, anche in lavastoviglie.

La serie Twinfry Compact arriva sul mercato in due versioni che condividono tecnologia Dual Blaze, design a cestello flessibile e materiali ceramici, differenziandosi per il numero di funzioni disponibili. Il modello Twinfry Compact 5in1, disponibile nella colorazione black gold, integra le funzioni di friggitrice ad aria, forno, arrosto, riscaldamento e griglia, con un prezzo consigliato di 189,99 euro e un arrivo previsto nei negozi fisici. Il modello Twinfry Compact 6in1, nella colorazione black grey, aggiunge la funzione di essiccazione ed è già disponibile su Amazon.

Specifiche tecniche

Capacità totale 8,6 litri (4,3 L + 4,3 L con divisore) Potenza 2700 W Alimentazione 220-240V, 50 Hz Range di temperatura 35°C – 240°C Timer 1 minuto – 48 ore Elementi riscaldanti 4 (2 superiori + 2 inferiori) Rivestimento Ceramico senza PFAS Funzioni (5in1) Friggitrice ad aria, forno, arrosto, riscaldamento, griglia Funzioni (6in1) Friggitrice ad aria, forno, arrosto, riscaldamento, griglia, essiccazione Lavabile in lavastoviglie Sì (cestelli e teglie)

I modelli Cosori Twinfry Compact saranno presto disponibili su Amazon.

Spunta TuttoTech.net come fonte preferita su Google