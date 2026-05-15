Chi segue il mondo LEGO da anni lo sa: il brand danese non si limita mai a “fare un evento”. Ogni volta che LEGO decide di sbarcare in uno spazio fisico con un’installazione esperienziale, lo fa con una cura quasi maniacale per i dettagli, un occhio attento alla community e, soprattutto, un messaggio che vuole lasciare il segno. Il LEGO Stadium, sbarcato in questi giorni nel cuore del quartiere Portanuova a Milano, non fa eccezione.

L’occasione è ghiotta: mancano poche settimane all’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026, e la partnership tra LEGO e FIFA si fa sentire anche sul fronte dei set. Ma l’evento milanese è qualcosa di più di una vetrina promozionale.

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Una scatola LEGO caduta dal cielo

L’installazione occupa 150 metri quadri in Piazza Gae Aulenti e si presenta esattamente come ci si aspetterebbe: una gigantesca scatola LEGO, quella forma inconfondibile che chiunque abbia mai aperto un set da bambino riconosce istintivamente. All’interno, l’allestimento riproduce l’atmosfera di uno stadio vero, panchine, aree di rigore, tribune, ma con quella leggerezza giocosa che solo i mattoncini sanno dare.

Non è una semplice mostra. È un percorso esperienziale pensato per funzionare su più livelli: c’è la vasca di mattoncini DUPLO® per i più piccoli, ci sono le sfide a dribbling e tiri in porta per chi ha voglia di mettersi alla prova, ci sono le postazioni fotografiche con scenografie da stadio. E poi c’è il pezzo forte: la possibilità di costruire un kit esclusivo a forma di scarpetta da calcio da portarsi a casa. Per chi colleziona LEGO, è il tipo di gadget inedito che fa la differenza.

Venerdì 15 maggio, per il taglio del nastro, LEGO Italia ha chiamato sul palco Alessandro Del Piero. La scelta non è casuale né puramente mediatica. Del Piero rappresenta esattamente quella generazione che con il calcio è cresciuta sognando, lo stesso sogno che LEGO vuole riaccendere. Campione del Mondo 2006, simbolo di una Juventus leggendaria, Del Piero porta con sé un’autenticità difficile da simulare. Ha incontrato i fan, ha partecipato alla conferenza stampa, ha giocato con i mattoncini.

Insieme a lui, una delegazione di tutto rispetto: Sara Gama, ex capitana della Nazionale femminile e oggi vicepresidente di Assocalciatori; Christophe Vietti, il designer che ha firmato il set LEGO Editions Trofeo ufficiale Coppa del Mondo FIFA; e Giorgio Gazzaniga, figlio di Silvio Gazzaniga, lo scultore che plasmò con le sue mani la coppa originale. La storia del calcio, insomma, tutta in un’unica piazza.

Dietro l’aspetto celebrativo, c’è un dato che LEGO Italia mette sul tavolo senza mezzi termini: 6 bambini su 10 abbandonano il calcio tra gli 11 e i 14 anni. Ansia da prestazione, impegni accumulati, il divertimento che sparisce sotto il peso dei risultati. È un tema che chi ha figli in età scolare conosce fin troppo bene.

Il LEGO Stadium nasce anche, e forse soprattutto, come risposta culturale a questo problema. L’idea che il calcio possa tornare ad essere “fatto di gioco, immaginazione e desideri”, come recita il messaggio dell’iniziativa, è più radicale di quanto sembri. In un panorama sportivo giovanile sempre più competitivo e strutturato, ricordarsi che si inizia a giocare per divertirsi è un atto quasi sovversivo.

I set protagonisti: FIFA e il pallone da costruire

Sul fronte prodotto, l’evento è l’occasione per mettere in vetrina la nuova linea LEGO Editions a tema calcio, nata dalla partnership con FIFA. I tre set di punta sono:

LEGO Editions Pallone da calcio , geometrie pentagonali in mattoncini, un oggetto che funziona tanto come sfida costruttiva quanto come pezzo da display

, geometrie pentagonali in mattoncini, un oggetto che funziona tanto come sfida costruttiva quanto come pezzo da display LEGO Editions Trofeo ufficiale Coppa del Mondo FIFA , il set firmato da Vietti, una riproduzione fedele e ambiziosa del trofeo più iconico del calcio mondiale

, il set firmato da Vietti, una riproduzione fedele e ambiziosa del trofeo più iconico del calcio mondiale Set dedicati alle leggende del calcio moderno, la linea che strizza l’occhio ai collezionisti adulti, con modelli ispirati ai campioni contemporanei

Per chi vuole toccare con mano e incontrare il designer, nella giornata di venerdì 15 maggio presso il LEGO Store Porta Nuova è prevista una sessione di firma copie del Trofeo FIFA dalle 14:00 alle 16:00. L’evento è aperto a tutti, senza necessità di prenotazione, questi gli orari di apertura:

Venerdì 15 maggio : dalle 14:30 alle 20:00

: dalle 14:30 alle 20:00 Sabato 16 e domenica 17 maggio: dalle 10:00 alle 20:00

Tra le attività collaterali, c’è un sistema di gettoni e passaporti che funziona in sinergia con il LEGO Store di Portanuova: al LEGO Stadium si ritira un gettone esclusivo da “spendere” in negozio, dove si riceve un passaporto da personalizzare con i “timbri” dei calciatori della campagna LEGO Editions FIFA. È il tipo di meccanismo che i collezionisti conoscono bene, e che funziona sempre.

Bonus acquisto: con una spesa minima di €24,99 su prodotti LEGO Editions presso il LEGO Store di Portanuova (valido solo nei tre giorni dell’evento, fino a esaurimento scorte), si riceve un gadget esclusivo in omaggio.

Perché vale la pena andare

Se siete a Milano questo weekend, il LEGO Stadium è una tappa che si giustifica su più fronti. Per chi ha bambini, è un’esperienza che combina lo sport con la creatività in modo genuino, senza quella patina di marketing forzato che spesso si sente a distanza di chilometri. Per i collezionisti LEGO adulti, è l’occasione di mettere le mani su un kit esclusivo e irripetibile. Per i nostalgici del calcio anni Novanta e Duemila, vedere Del Piero in carne e ossa, sia pure solo in foto, se siete andati sabato, è comunque un momento che vale.

E per chi, come molti di noi, segue entrambi i mondi da anni: LEGO e calcio condividono più di quanto sembri. Entrambi parlano di regole semplici che generano complessità infinite, di costruzione collettiva, di sogni che si materializzano mattoncino dopo mattoncino, passaggio dopo passaggio. Non è retorica, è la ragione per cui ancora, a qualunque età, continuiamo a giocare.

L’evento LEGO Stadium è aperto al pubblico fino al 17 maggio 2026 in Piazza Gae Aulenti, Milano. Il LEGO Store di Portanuova si trova a pochi passi dall’installazione.

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