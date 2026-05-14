Il mercato delle scope elettriche senza fili si fa sempre più affollato e competitivo, con produttori di ogni fascia che propongono soluzioni capaci di unire aspirazione e lavaggio in un unico strumento. In questo segmento, le scope lavapavimenti sono, per la loro versatilità (sono in grado di aspirare polvere e liquidi e allo stesso tempo di lavare il pavimento) molto apprezzate. In questo settore così ricco e vivace (negli ultimi anni il fatturato in questo segmento è raddoppiato) Miele propone, con la gamma Triflex HX3, la sua terza generazione di scope elettriche senza filo.

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La gamma Triflex HX3

La gamma Triflex HX3 è composta da sei modelli, progettati e prodotti in Germania. La vera novità rispetto alle generazioni precedenti è che per la prima volta Miele propone soluzioni che uniscono aspirazione e lavaggio dei pavimenti in un unico sistema. Il tutto con una grande facilità di utilizzo, tanto che per passare da una funzione all’altra è sufficiente un semplice gesto. Due modelli della gamma integrano già di serie la spazzola AquaTwister per il lavaggio, mentre gli altri quattro possono essere dotati di questo accessorio in un secondo momento. Il modello di punta della linea è il Triflex HX3 Aqua.

Il design è sottile e compatto, pensato per essere maneggevole e portatile. Cuore del sistema è la PowerUnit, che racchiude motore, batteria e contenitore per la polvere ed è posizionata nella parte inferiore del dispositivo. Una scelta che consente all’elettrodomestico di restare in piedi autonomamente durante le pause.

Le prestazioni

Sul fronte dell’aspirazione, Triflex HX3 introduce alcune novità rispetto alla generazione precedente. L’autonomia sui pavimenti duri è superiore del 33% così che quando la PowerUnit viene utilizzata da sola (per esempio per aspirare l’automobile o raccogliere briciole dal tavolo) la durata arriva fino a 70 minuti in modalità a bassa potenza.

Sulle superfici dure, il dispositivo riesce ad aspirare oltre il 99,99% della polvere. Per lo sporco più ostinato è disponibile una modalità “boost” che eroga la massima potenza per dieci secondi. Il display, rinnovato rispetto alla serie precedente, informa in tempo reale sulla durata residua, sul livello di potenza selezionato e sullo stato di carica della batteria. È stato inoltre ottimizzato lo svuotamento del contenitore della polvere grazie a un nuovo sistema di filtraggio con superfici lisce che fa sì che lo sporco cada facilmente senza contatto diretto da parte dell’utente.

Tra le funzionalità ormai affermate e presenti anche in questa generazione ci sono la tecnologia LED BrilliantLight per illuminare le superfici durante la pulizia, il riconoscimento automatico del tipo di pavimento con riduzione della velocità di rotazione sulle superfici dure, e il filtro HEPA Lifetime, capace di trattenere il 99,999% di tutte le particelle e degli allergeni.

La spazzola AquaTwister per il lavaggio

La spazzola AquaTwister è la novità più significativa di tutta la gamma Miele Triflex HX3. I due pad rotanti presenti nella parte inferiore della bocchetta consentono una pulizia profonda di tutti i pavimenti duri. Un serbatoio da 300 ml di acqua permette di coprire fino a 150 metri quadrati in un unico passaggio, con tre livelli di erogazione selezionabili in base al grado di sporco e al tipo di superficie. La bocchetta è dotata di una barra luminosa a 360° che rende visibile lo sporco in modo mirato durante l’utilizzo.

Prezzi e disponibilità

La gamma Triflex HX3 si compone di sei modelli che differiscono tra loro per le funzionalità e il livello di efficienza. Differenze che, ovviamente, si riflettono anche sui prezzi:

Triflex HX3 – 579 euro

Triflex HX3 Hardfloor (rullo ottimizzato per pavimenti duri) – 599 euro

Triflex HX3 Cat & Dog (accessorio per peli di animali) – 629 euro

Triflex HX3 Aqua (AquaTwister integrata, autonomia fino a 70 minuti) – 699 euro

Triflex HX3 Plus (autonomia fino a 140 minuti, kit accessori) – 799 euro

Triflex HX3 Plus Aqua (AquaTwister integrata, autonomia fino a 140 minuti) – 899 euro

Tutti i modelli sono già acquistabili sul sito ufficiale Miele e presto sarà possibile acquistarli anche su Amazon e sugli altri marketplace online.

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