Il recente CES 2026 (che si è tenuto lo scorso gennaio in quel di Las Vegas) è stato a tutti gli effetti un turbinio di confusione in termini di nomenclatura, tra TV Micro RGB e TV RGB Mini LED che finiscono per disorientare i meno esperti, al netto di una tecnologia (quella della retroilluminazione RGB, per essere precisi) praticamente condivisa tra le due proposte.

Nel corso delle ultime ore e tanto per mettere ulteriore “carne al fuoco”, Sony ha presentato ufficialmente la sua nuova tecnologia True RGB, che rivestirà il ruolo di protagonista per i suoi prossimi modelli di televisori Mini LED in arrivo sul mercato, con importanti passi in avanti rispetto alle precedenti iterazioni: scopriamone insieme tutti i dettagli.

True RGB: cosa offre la nuova tecnologia di Sony

Tra le caratteristiche salienti promesse dalla “nuova” tecnologia True RGB di Sony, troviamo in particolare colori più puri, una luminosità più spiccata e una maggiore fedeltà cromatica, secondo quanto dichiarato dalla compagnia stessa in un comunicato ufficiale. Entrando nel merito tecnico della vicenda, la tecnologia True RGB fa uso di LED rossi, blu e verde per la retroilluminazione, completamente indipendenti uno dall’altro, abbinati ad uno strato LCD, per restituire l’immagine finale. Il controllo di tali LED è consentito da specifici algoritmi, “presi in prestito” dai suoi modelli di monitor ben più costosi.

A conti fatti si tratterebbe della stessa soluzione Micro RGB vista di recente su compagnie concorrenti come Samsung, LG, Hisense e via dicendo. Il punto di forza di questa tecnologia è sicuramente rappresentato dalla maggiore luminosità, rispetto alle TV Mini LED. A questi si aggiungerebbe poi una sensibile riduzione dell’effetto “blooming” (alone, in italiano), che affligge proprio gran parte dei TV Mini Led, nonchè angoli di visione più ampi che in passato.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Sony, però, il punto di svolta della sua tecnologia True RGB sarebbe rappresentato dalla modalità di elaborazione finale dell’immagine. I primi modelli top di gamma di televisori che beneficeranno della nuova tecnologia True RGB di Sony dovrebbero debuttare entro la fine del 2026: attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti dalla stessa compagnia, certi del loro arrivo nel corso delle prossime settimane o mesi.