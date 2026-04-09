Dopo averla annunciato a IFA 2025, finalmente Tineco l’ha portata sul mercato. Tineco FLOOR ONE S9 Scientist è la nuova lavapavimenti premium del marchio cinese, e rappresenta il debutto della serie Scientist, una linea che punta a distinguersi per design futuristico e tecnologie di pulizia avanzate. Il dispositivo arriva in Italia a 799 euro, posizionandosi nella fascia alta del mercato delle lavapavimenti intelligenti, un segmento in forte crescita che sta progressivamente sostituendo i tradizionali sistemi di pulizia domestica.

Il nome Scientist non è casuale e riflette l’approccio ingegneristico con cui Tineco ha costruito questo prodotto. L’obiettivo dichiarato è trasformare la pulizia dei pavimenti in un’operazione precisa, quasi scientifica appunto, dove sensori e algoritmi lavorano insieme per ottimizzare ogni passaggio. Il risultato è una macchina che aspira e lava simultaneamente, adattandosi in tempo reale al tipo di sporco rilevato.

Dal punto di vista del design, FLOOR ONE S9 Scientist si presenta con linee nette e un profilo particolarmente sottile, appena 11 centimetri di altezza. Questa caratteristica non è solo estetica, ma funzionale, permette di raggiungere lo spazio sotto divani, letti e mobili bassi senza dover spostare nulla. Un LED frontale illumina le zone meno visibili, rendendo più semplice individuare polvere e residui nascosti. La rotazione a 90 gradi della spazzola e il sistema SmoothDrive, che rileva la direzione di movimento, contribuiscono a rendere la manovra fluida anche negli angoli e negli spazi stretti.

Previous Next Fullscreen

Una delle sfide ricorrenti nelle lavapavimenti è la gestione di capelli e peli, che tendono ad aggrovigliarsi attorno alla spazzola. Tineco ha integrato il sistema DualBlock Anti-Tangle, pensato per ridurre questi intoppi e mantenere costante l’efficacia di aspirazione anche in case con animali domestici o capelli lunghi. Non elimina completamente il problema, ma lo mitiga in modo significativo rispetto ai modelli senza questa tecnologia.

Sul fronte della potenza di pulizia, FLOOR ONE S9 Scientist può contare su HydroBurst, un getto d’acqua ad alta pressione inclinato a 15 gradi che interviene sulle macchie ostinate. La funzione si attiva manualmente quando ci si trova di fronte a sporco che non viene rimosso al primo passaggio, caffè versato, tracce di cibo o impronte di scarpe fangose. Dopo il getto, entra in azione lo StreakFree Scraper, una lama che si abbassa e rimuove l’acqua in eccesso per evitare che il pavimento resti bagnato o presenti aloni.

Un’altra caratteristica interessante è il sistema Backtrack Water Erasure, quando si spegne il dispositivo, questo arretra automaticamente di qualche centimetro per eliminare l’acqua residua lasciata nell’ultimo tratto percorso. È un dettaglio apparentemente secondario, ma migliora sensibilmente la finitura finale, soprattutto su pavimenti lucidi o in legno trattato, evitando di lasciare fastidiose macchie di acqua sul pavimento.

La tecnologia iLoop, già presente su altri modelli Tineco, viene qui rivisitata con il Pixel Light Display, un sistema di indicatori cromatici che mostra in tempo reale il livello di sporco rilevato e la modalità di pulizia attiva. Il sensore regola automaticamente potenza di aspirazione e flusso d’acqua, aumentando l’intensità quando rileva sporco concentrato e riducendola su superfici già pulite. Questo si traduce in un risparmio di acqua e batteria, oltre a una pulizia più efficiente.

Sul display touch integrato nell’impugnatura, denominato Thumb Screen, si possono monitorare lo stato della batteria, il livello di acqua pulita e sporca, e ricevere notifiche di manutenzione. L’app dedicata, disponibile per iOS e Android, amplia le funzionalità offrendo statistiche sull’uso, guide per la manutenzione e supporto tecnico. Dopo l’utilizzo, Tineco FLOOR ONE S9 Scientist si occupa della pulizia autonoma grazie al sistema FlashDry, che lava la spazzola e asciuga i componenti interni per evitare la formazione di cattivi odori. La modalità Quiet riduce il rumore durante il funzionamento, mentre SilentDry abbassa ulteriormente il volume durante il ciclo di asciugatura, rendendo il dispositivo più discreto rispetto ai modelli precedenti. FLOOR ONE S9 Scientist è disponibile sullo store ufficiale Tineco e su Amazon. La cifra richiesta non è contenuta, ma si colloca in linea con altri top di gamma del settore, giustificata dall’insieme di tecnologie integrate e dalla qualità costruttiva.