Se vi aspettavate grandi novità nelle componenti interne di AirPods Max 2 (presentate lo scorso 16 marzo e disponibili da pochissimi giorni sui principali mercati di tutto il mondo), probabilmente rimarrete delusi: squadra che “vince” non si cambia, a ben vedere. Il portale iFixit ha infatti recentemente condiviso il teardown del nuovo modello di cuffie over-ear, mostrando ben poche differenze rispetto al modello precedente: scopriamone insieme tutti i dettagli.

AirPods Max 2: il teardown di iFixit

L’ultimo teardown di iFixit mette in mostra un aspetto decisamente particolare e curioso: il portale avrebbe infatti fatto uso del manuale d’uso della prima generazione di AirPods Max per scomporre la nuova generazione di cuffie, e sono sorprendentemente sovrapponibili tra di loro.

Questo aspetto porta con sè dei vantaggi, chiaramente: in questo modo è più facile reperire le componenti interne per eventuali sostituzioni o riparazioni che dir si voglia. Tra i punti a sfavore troviamo invece la volontà ancora ripetuta di Apple nell’uso degli adesivi per l’assemblaggio del dispositivo, e questo comporta non poche difficoltà per lo smontaggio, aumentando al tempo stesso il rischio di danneggiare alcune componenti interne nel corso delle riparazioni.

A questo si aggiunge poi il fatto che la stessa Apple, al netto di una disposizione interna modulare, non fornisce componenti di ricambio o manuali per le riparazioni per AirPods Max 2, aspetto che rende ulteriormente complesse le cose. Niente di diverso anche per la sostituzione della porta USB-C, che richiede necessariamente la rimozione di gran parte delle componenti all’interno delle cuffie.

Il nuovo modello, nonostante questo aspetto fortemente “conservatore”, non è di certo esente da novità: prima tra tutte il nuovo chip H2, che apporta una cancellazione del rumore più profonda ed efficace rispetto alla precedente generazione per isolarsi dall’ambiente circostante, oltre a nuove funzionalità come l’audio adattivo e la traduzione in tempo reale.