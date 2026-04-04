Viaggiare senza l’ansia di perdere il bagaglio è un lusso che oggi diventa incredibilmente accessibile. Il merito è di SBS Track My Lock, un lucchetto TSA intelligente che non solo protegge i vostri effetti personali, ma li rende anche rintracciabili grazie all’integrazione con la rete Dov’è di Apple. Questo accessorio smart risolve uno dei problemi più sentiti dai viaggiatori moderni, unendo sicurezza fisica e tracciabilità digitale in un unico prodotto compatto. L’opportunità è ancora più ghiotta se consideriamo che questo dispositivo è ora disponibile a un prezzo eccezionale su Amazon, con uno sconto del 40%. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un accessorio da viaggio indispensabile e i dettagli di questa imperdibile promozione.

Sbs track my lock: sicurezza e localizzazione in un unico dispositivo

Il punto di forza del lucchetto tracker SBS Track My Lock è senza dubbio la sua compatibilità con l’ecosistema Apple Dov’è (Find My). Grazie a questa integrazione, il lucchetto sfrutta la vastissima rete di milioni di dispositivi Apple sparsi per il mondo per comunicare la sua posizione in modo anonimo e sicuro. Se la vostra valigia dovesse smarrirsi, basterà aprire l’app Dov’è sul vostro iPhone per visualizzarne l’ultima posizione nota su una mappa, una funzionalità che offre una tranquillità impagabile durante i viaggi.

Oltre alla localizzazione, la sicurezza fisica è garantita dalla certificazione TSA (Transportation Security Administration). Questo significa che gli addetti alla sicurezza aeroportuale possono ispezionare il bagaglio utilizzando una chiave universale, senza dover forzare o rompere il lucchetto. La chiusura è affidata a una combinazione a 3 cifre personalizzabile, eliminando il rischio di perdere piccole chiavi.

A completare la dotazione tecnica troviamo due funzioni estremamente utili. La prima è un allarme acustico da 60 dB, attivabile dall’app quando ci si trova nelle vicinanze, perfetto per individuare rapidamente la propria valigia sul nastro trasportatore. La seconda è la batteria integrata da 60mAh, che assicura una lunga autonomia e si ricarica comodamente tramite un moderno ingresso USB-C. Il design compatto (45 x 43 x 14 mm) e il peso piuma di soli 41 grammi lo rendono un accessorio discreto e per nulla ingombrante. Le sue caratteristiche principali includono:

Compatibilità : Esclusiva con la rete Apple Dov’è (iOS)

: Esclusiva con la rete Apple Dov’è (iOS) Sicurezza : Certificazione TSA e combinazione a 3 cifre

: Certificazione TSA e combinazione a 3 cifre Funzioni smart : Allarme sonoro integrato da 60 dB

: Allarme sonoro integrato da 60 dB Alimentazione : Batteria ricaricabile da 60mAh tramite USB-C

: Batteria ricaricabile da 60mAh tramite USB-C Dimensioni e peso: 45 × 43 × 14 mm per 41 grammi

Un’offerta da non perdere su Amazon

Questa promozione rappresenta un’occasione eccellente per dotarsi di un accessorio da viaggio di ultima generazione a un prezzo davvero competitivo. Il prezzo precedente di SBS Track My Lock era di 29,99€, ma grazie a questa offerta a tempo su Amazon, è possibile acquistarlo a soli 17,99€. Si tratta di un risparmio netto di 12€, che corrisponde a uno sconto eccezionale del 40%.

Un prezzo così basso per un dispositivo con certificazione TSA e integrazione nella rete Find My di Apple è una vera rarità. È importante sottolineare che la funzionalità di tracciamento è compatibile esclusivamente con il sistema Dov’è di Apple, rendendolo l’accessorio perfetto per chi possiede un iPhone o un iPad. L’offerta è disponibile per la colorazione nera ed è soggetta a esaurimento scorte, pertanto il consiglio per chiunque sia interessato è di approfittarne prima che il prezzo torni a salire.

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