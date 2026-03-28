Nel corso delle ultime ore la compagnia cinese ha confermato ufficialmente il periodo di debutto di HONOR Win, il suo nuovo modello di laptop da gaming, con un report recente che ne avrebbe svelato gran parte delle sue specifiche tecniche nelle rispettive configurazioni: scopriamone insieme tutti i dettagli.

HONOR Win: debutto e specifiche tecniche

Il nuovo HONOR Win uscirà ad aprile: a confermarlo è stata la stessa compagnia cinese, attraverso la condivisione di un nuovo poster sullo sfondo della competizione Delta Force Fiery Professional League, che ne evidenzia una visione fortemente improntata alla scena degli esport, tra le altre cose.

Non si tratta di una completa sorpresa, a dirla tutta: già nel 2024, infatti, HONOR aveva annunciato che sarebbe ritornata ad occuparsi di hardware da gaming, come in questo caso. Un annuncio che sarebbe poi stato ulteriormente confermato a dicembre dell’anno scorso da niente popodimeno di Zhu Chencai, general manager della divisione PC della compagnia, che dichiarò ufficialmente la messa in sviluppo di un nuovo laptop da gaming.

Alcuni leak in particolare, avrebbero svelato gran parte delle specifiche tecniche ancor prima della sua presentazione ufficiale: si parlerebbe in questo caso di una configurazione base con processore Intel Core i7-14650HX, abbinato alla scheda video NVIDIA RTX 5060, con 16 GB di RAM DDR5 e 512 GB (o 1 TB a seconda delle preferenze e necessità personali) di memoria interna.

A questa dovrebbe poi accompagnari una configurazione top di gamma, che monterebbe il processore Intel Ultra 9 290HX Plus con GPU NVIDIA RTX 5070, e un’alimentazione che supererebbe i 250 W di potenza. Sul fronte del design, poi, il richiamo all’identità visiva della precedente serie Hunter (lanciata negli anni scorsi) è decisamente evidente e lampante: questo va a includere nello specifico la presenza del logo Hunter e uno stile che si adatta grossomodo all’estetica degli esport.

Come sempre è bene prendere con le dovute pinze tali indiscrezioni relative alle specifiche tecniche, trattandosi di report non ancora confermati (o smentiti) ufficialmente dalla compagnia produttrice cinese. Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da HONOR, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.