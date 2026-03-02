L’attesa per la nuova console di casa Nintendo è stata ripagata. Nintendo Switch 2, l’erede di una delle piattaforme di maggior successo di sempre, fa il suo debutto sul mercato con un’offerta di lancio che ha del clamoroso. Chi pensava di dover attendere mesi per vederla a un prezzo accessibile dovrà ricredersi: grazie a un coupon speciale, è possibile acquistare il bundle con Mario Kart World a una cifra che la posiziona in modo estremamente aggressivo rispetto al suo valore di listino. Questa è una di quelle opportunità da cogliere al volo, specialmente per chi desidera entrare nella nuova generazione Nintendo fin dal primo giorno. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche della console e i termini di questa promozione imperdibile.

Nintendo Switch 2: potenza next-gen in formato ibrido

Il salto generazionale è evidente fin dal primo sguardo. Nintendo Switch 2 monta un display LCD da 7.9 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), capace di offrire immagini nitide e colori brillanti grazie al supporto HDR10. La vera novità, però, è il refresh rate che arriva fino a 120Hz, garantendo una fluidità di gioco mai vista prima su una console ibrida Nintendo. Questa caratteristica rende l’esperienza visiva non solo più bella, ma anche più reattiva e immersiva.

Sotto la scocca, la potenza è garantita da 12 GB di RAM LPDDR5X, un upgrade sostanziale che permette al sistema di gestire texture più complesse e tempi di caricamento ridotti. Lo spazio di archiviazione interno raddoppia, passando a 256 GB di tipo UFS 3.1, una memoria estremamente veloce che contribuisce a migliorare le performance generali. Come per il modello precedente, lo storage è espandibile tramite schede microSD fino a 2 TB. Il design mantiene la filosofia vincente del suo predecessore, offrendo una versatilità senza pari che permette di passare dalla modalità portatile a quella domestica in un istante, ma con prestazioni sensibilmente migliorate in entrambi gli scenari.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display : LCD 7.9 pollici, 1920x1080p, HDR10, 120Hz

: LCD 7.9 pollici, 1920x1080p, HDR10, 120Hz Memoria RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Archiviazione : 256 GB UFS 3.1 (espandibile fino a 2 TB)

: 256 GB UFS 3.1 (espandibile fino a 2 TB) Design : Ibrido portatile/docked con Joy-Con™ 2

: Ibrido portatile/docked con Joy-Con™ 2 Bundle: Include il gioco Mario Kart World in formato digitale

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire

Veniamo ora ai dettagli concreti di questa eccezionale promozione di lancio. Il prezzo di listino per il bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è fissato a 529,00 €. Tuttavia, grazie a una promozione esclusiva disponibile su AliExpress, il prezzo crolla drasticamente. Utilizzando il codice sconto ITPS40 (o in alternativa PSIT40) al momento del checkout, il prezzo finale scende a soli 369,26 €.

Si tratta di un risparmio netto di oltre 159 €, corrispondente a uno sconto di circa il 30% sul prezzo ufficiale, un’occasione più unica che rara per un prodotto appena lanciato sul mercato. L’offerta include la console e il codice per il download digitale di Mario Kart World, permettendovi di iniziare a giocare subito. È importante notare che l’offerta è soggetta a disponibilità limitata e la validità del coupon potrebbe terminare senza preavviso, pertanto si consiglia di approfittarne il prima possibile per non perdere questa opportunità.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.