Trovare auricolari true wireless con una cancellazione del rumore di livello premium senza spendere una fortuna è una vera sfida. OnePlus Buds 4 rompono questa regola, offrendo una tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 55 dB, una caratteristica solitamente riservata a modelli ben più costosi. Oggi, questa regola viene non solo rotta, ma completamente frantumata: grazie a un coupon esclusivo, il prezzo di questi eccellenti auricolari crolla a un minimo storico assoluto su AliExpress. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa un dispositivo dalle prestazioni elevate a soli 55,19€. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questi auricolari un best buy assoluto a questo prezzo.

OnePlus Buds 4: suono premium e silenzio assoluto

OnePlus Buds 4 non sono auricolari comuni, ma un concentrato di tecnologia pensato per offrire un’esperienza di ascolto superiore. Il punto di forza è senza dubbio la cancellazione attiva del rumore adattiva, capace di ridurre i suoni ambientali fino a 55 dB. Questo significa un isolamento quasi totale in ambienti rumorosi come mezzi pubblici, uffici affollati o strade trafficate, permettendo di immergersi completamente nella musica o nelle chiamate.

La qualità audio è garantita da una configurazione a doppio driver e da DAC (Digital-to-Analog Converter) dedicati, che assicurano una riproduzione sonora pulita, dettagliata e bilanciata. Il supporto al codec LHDC 5.0 eleva ulteriormente l’asticella, consentendo lo streaming di audio ad alta risoluzione per chi non accetta compromessi sulla fedeltà sonora. La connettività è affidata al Bluetooth 5.4, che garantisce una connessione stabile, a bassa latenza e un raggio d’azione di 10 metri.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello: con una singola carica, gli auricolari offrono fino a 7 ore di ascolto, che salgono a ben 45 ore totali utilizzando la custodia di ricarica. La tecnologia di ricarica rapida permette di ottenere diverse ore di riproduzione con pochi minuti di carica. Progettati per il comfort, i OnePlus Buds 4 hanno un design ergonomico e sono dotati di gommini personalizzabili per una vestibilità sicura. La certificazione di resistenza all’acqua li rende inoltre adatti all’uso durante l’attività sportiva, proteggendoli da sudore e pioggia leggera.

Cancellazione del Rumore: Adattiva fino a 55 dB

Adattiva fino a 55 dB Audio: Doppio driver, DAC dedicati, codec LHDC 5.0

Doppio driver, DAC dedicati, codec LHDC 5.0 Batteria: Fino a 45 ore totali con la custodia, 7 ore con una singola carica

Fino a 45 ore totali con la custodia, 7 ore con una singola carica Connettività: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Design: Ergonomico, resistente a sudore e schizzi

L’offerta su AliExpress: un crollo di prezzo da non perdere

Questa promozione rende le cuffiette OnePlus Buds 4 un acquisto quasi obbligato per chiunque cerchi qualità a un prezzo accessibile. Il prezzo di listino ufficiale è di 119,99€, ma attualmente su AliExpress è possibile acquistarli a un prezzo incredibilmente più basso. Utilizzando il codice coupon ITPS07 direttamente nella pagina del carrello, il prezzo finale scende a soli 55,19€.

Si tratta di un risparmio netto di 64,80€, che si traduce in uno sconto effettivo di oltre il 54% sul prezzo originale. L’offerta è valida per la colorazione Verde e rappresenta il prezzo più basso mai registrato per questo modello. Data l’eccezionalità dello sconto, si consiglia di procedere rapidamente all’acquisto, poiché le scorte disponibili a questo prezzo potrebbero esaurirsi in breve tempo.

