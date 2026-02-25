Quarant’anni fa un registratore vocale era un dispositivo di plastica e ferro che registrava su un nastro magnetico. Vent’anni fa è diventato digitale, ma restava uno strumento passivo, visto che registrava un file audio ma era l’utente a doverlo ascoltare, trascrivere e organizzare.

HONOR risolve tutti questi grattacapi con HONOR Choice AI Note, il suo primo registratore vocale intelligente capace di fare molto più che registrare.

Progettato per professionisti, studenti e creator, questo dispositivo combina un design estremo con funzionalità di intelligenza artificiale avanzate che trasformano ogni conversazione in contenuti strutturati, organizzati e immediatamente utilizzabili, senza che dobbiate fare nulla di manuale.

Il primo elemento che vi colpirà è il formato. Con uno spessore di soli 2,89 mm e un peso di appena 30 grammi, Honor Choice AI Note è uno dei dispositivi elettronici più sottili che possiate mettere in tasca. Si aggancia magneticamente al vostro smartphone in modo semplice e discreto, sempre con voi senza ingombro, pronto all’uso in qualsiasi momento grazie al pulsante fisico dedicato che avvia la registrazione con un solo tocco. Potrete anche aggiungere tag durante l’acquisizione audio per marcare i momenti più importanti e ritrovarli in un secondo con la massima rapidità, senza dover riascoltare l’intera registrazione dall’inizio.

Intelligenza artificiale integrata

Il cuore di HONOR Choice AI Note è il suo sistema di funzioni IA, progettate per coprire ogni fase del lavoro con le registrazioni vocali.

AI Voice Transcription converte automaticamente il parlato in testo, genera sintesi dei punti chiave e produce contenuti riassuntivi pronti da condividere o archiviare. Non dovrete più perdere tempo a trascrivere manualmente le vostre riunioni o le vostre interviste: il dispositivo lo fa per voi in pochi istanti.

AI Mind Mapping va un passo oltre la semplice trascrizione e costruisce automaticamente mappe mentali che visualizzano la struttura dell'intera conversazione. È uno strumento particolarmente utile per ripassare meeting complessi, lezioni universitarie o sessioni di brainstorming, dove capire la struttura del ragionamento è importante quanto il contenuto delle singole parole.

AI Translation supporta la trascrizione e la traduzione in oltre 130 lingue , rendendolo ideale per chi lavora in contesti internazionali, gestisce team distribuiti in più Paesi o conduce interviste con interlocutori stranieri. Non importa in che lingua parli il vostro interlocutore: Honor Choice AI Note lo segue senza difficoltà.

AI Speaker Recognition identifica e distingue automaticamente i diversi interlocutori presenti nella conversazione, attribuendo ogni battuta alla persona che l'ha pronunciata. Nelle riunioni con più partecipanti, saprete sempre con precisione chi ha detto cosa, senza ambiguità e senza dover fare annotazioni manuali.

AI Smart Q&A trasforma ogni registrazione in un archivio interrogabile. Potrete cercare momenti specifici, fare domande sui contenuti registrati e generare nuovi riepiloghi o documenti partendo direttamente dalle trascrizioni, come se steste consultando un assistente che ha ascoltato tutto al posto vostro e ricorda ogni dettaglio.

HONOR Choice AI Note è dotato di una batteria da 130 mAh che garantisce fino a 24 ore di registrazione continua. In questo modo è possibile utilizzarlo per una intera giornata di lavoro, per conferenze divise in più sessioni o per eventi particolarmente lunghi, senza che sia necessario effettuare ricariche intermedie.

Il dispositivo viene fornito con un pacchetto che include 600 minuti di trascrizioni mensili tramite IA nei mercati internazionali, pensati per coprire le esigenze di un utilizzo professionale regolare senza che alcun costo aggiuntivo. HONOR Choice AI Note sarà in vendita in Italia a partire dalla seconda settimana di marzo e rappresenta la scelta perfetta per chi voglia smettere di perdere tempo tra registrazioni e appunti, trasformando ogni conversazione in valore concreto.