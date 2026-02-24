Quattro anni sono tanti nel mondo della tecnologia, specialmente nel settore degli eReader dove l’innovazione procede a ritmi serrati. Eppure il Kobo Sage, lanciato da Rakuten nel lontano 2021, non ha mai ricevuto un successore degno di questo nome. E ora, con le scorte esaurite praticamente ovunque, inizia a prendere piede una certezza scomoda: questo dispositivo potrebbe essere stato silenziosamente messo da parte senza che nessuno si sia preso la briga di annunciarlo ufficialmente.

Un’assenza silenziosa ma eloquente

Kobo Sage risulta esaurito nella quasi totalità dei mercati mondiali già dalla metà del 2025. L’unica eccezione rimane la Nuova Zelanda, dove alcune unità sembrano ancora disponibili, ma si tratta chiaramente di residui di magazzino piuttosto che di una distribuzione attiva. Nessun comunicato ufficiale da parte di Rakuten, nessuna roadmap trapelata, nessun aggiornamento sui tempi di rifornimento: un silenzio che, nel linguaggio delle aziende tech, vale più di mille parole.

Quando un prodotto sparisce dagli scaffali digitali e fisici senza che venga annunciato un rimpiazzo, la conclusione più logica è che quel prodotto non tornerà più. È una strategia di uscita discreta, quasi furtiva, che molti brand adottano per evitare le inevitabili polemiche legate alla fine di un ciclo.

Cosa rendeva speciale il Kobo Sage

Per capire perché la sua eventuale scomparsa rappresenti una perdita reale, vale la pena ricordare cosa distingueva il Kobo Sage dalla concorrenza. Lanciato nel 2021, fu il primo eReader di Kobo a combinare un display da 8 pollici in bianco e nero con il supporto alla stilo e i pulsanti fisici per girare le pagine. Un connubio raro, pensato per chi voleva un dispositivo che fosse al tempo stesso ottimo per la lettura tradizionale e funzionale per prendere appunti a mano libera, annotare documenti o semplicemente sfruttare uno schermo più generoso rispetto ai modelli da 6 o 7 pollici.

A questo si aggiungeva la certificazione IPX8, che garantiva resistenza all’acqua fino a due metri di profondità per un’ora, rendendolo ideale anche per chi ama leggere in piscina o in vasca da bagno. Insomma, un prodotto completo e ben posizionato, che avrebbe meritato almeno una seconda generazione.

Il 2025 e il quasi nulla di Kobo

L’anno scorso Rakuten non ha brillato per prolificità nel comparto eReader. L’unica novità degna di nota è stato il lancio della variante bianca del Kobo Clara Colour, un aggiornamento estetico più che tecnologico per un dispositivo che era già disponibile sul mercato. Non esattamente ciò che ci si aspetta da un brand che vuole mantenere viva la propria presenza in un segmento sempre più competitivo. Siamo ancora agli inizi del 2026, però, e non è detto che Rakuten non abbia qualcosa in serbo per i prossimi mesi. Resta comunque la sensazione che la fascia alta della lineup Kobo sia rimasta orfana senza una risposta adeguata.

Il futuro degli eReader premium

La potenziale fine del Kobo Sage solleva una domanda più ampia: c’è ancora spazio per eReader premium con schermo grande in bianco e nero? Il mercato sembra spingere verso i display a colori e verso dispositivi sempre più ibridi, a metà strada tra tablet e lettore digitale. Rakuten dovrà decidere se vuole seguire questa tendenza o se intende presidiare anche la fascia di chi cerca semplicemente il meglio per leggere libri, senza distrazioni e senza compromessi.

Per ora, chi aveva il Kobo Sage nel mirino dovrà ripiegare su alternative valide ma non identiche. E aspettare, con moderata speranza, che Rakuten abbia ancora qualcosa da dire sull’argomento.