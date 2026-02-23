Stando alle ultime dichiarazioni trapelate dalla divisione coreana di Lenovo, l’APU AMD Ryzen Z1 (andando a comprendere la versione Extreme, ovviamente) potrebbe non ricevere più aggiornamenti nei prossimi mesi, un fattore questo che stona decisamente con il supporto costante della tipologia di dispositivi portatili che la montano al loro interno: scopriamone insieme tutti i dettagli.

AMD Ryzen Z1: niente più aggiornamenti?

AMD Ryzen Z1 non riceverà più aggiornamenti: è quello che sarebbe recentemente emerso tramite Lenovo Corea, secondo cui l’APU lanciata in origine nel 2023 non avrà più alcun tipo di supporto. A poco più di due anni dal suo debutto, dunque, l’APU firmata AMD potrebbe dire definitivamente addio al supporto da parte della compagnia produttrice.

Decisione, questa, che avrebbe trovato lo scontento da parte degli utenti sul forum di Reddit, che a seguito del loro recente acquisto si sarebbero trovati praticamente “a piedi” e senza certezze sul futuro dei loro dispositivi portatili. Alla luce di questo, alcuni utenti avrebbero perfino provato a installare la build riservata in origine a Lenovo Legion Go S, un’operazione decisamente sconsigliata per tutti i rischi che comporta.

Tanto per fare un esempio, gli ultimi aggiornamenti di ASUS ROG Ally risalirebbero allo scorso agosto 2025. Entrando nel merito della vicenda, sarebbe ancora poco chiaro se la causa possa essere riconducibile alla stessa AMD, o eventualmente alle compagnie produttrici dei dispositivi basati sulla sua piattaforma, che potrebbero non aver inviato ancora la loro autorizzazione.

Situazione diametralmente opposta invece per le APU Ryzen Z2 e Z2 Extreme, che continueranno a ricevere aggiornamenti e supporto costante anche nei prossimi mesi.

Chiaramente si tratta di una supposizione da prendere con la dovuta cautela, trattandosi (per ora, almeno) di una semplice indiscrezione che dovrà conoscere una conferma (o smentita che dir si voglia) ufficiale da parte delle rispettive compagnie. Attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti (tanto per rimanere in tema) e comunicazioni ufficiali direttamente da AMD, che arriveranno auspicabilmente nel corso delle prossime settimane.