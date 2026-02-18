Nel corso delle ultime ore, alcuni rumor suggerirebbero i piani futuri di Apple, confermando voci di corridoio che circolano già da diversi mesi a questa parte su un presunto nuovo modello di AirPods dotato di fotocamere, oltre che nuove indiscrezioni su alcuni dispositivi inediti (presumibilmente) in arrivo l’anno prossimo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

AirPods con fotocamera: il rumor che continua

Se ne parla da ormai due anni, e la notizia sarebbe stata ulteriormente confermata da un recente rumor di Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), che suggerirebbe l’imminente lancio di un nuovo modello di AirPods dotato di fotocamere. Il report in questione suggerisce che il nuovo modello di AirPods con fotocamera potrebbe arrivare negli ultimi mesi del 2026, anche se chiaramente non c’è nulla di ufficiale.

A questo si aggiungerebbe poi un dispositivo inedito, alla stregua di un ciondolo, che potrebbe essere indossato tranquillamente al collo dall’utente di turno. Tale ciondolo potrebbe essere mosso dall’intelligenza artificiale proprietaria della compagnia, Apple Intelligence. Che si tratti di un microfono (nel caso del ciondolo) o dei sensori per le fotocamere (sul nuovo modello di AirPods), dunque, questi permetterebbero di accedere rispettivamente a Siri (il cui sviluppo e aggiornamento stanno ultimamente riscontrando non pochi grattacapi) e Apple Intelligence.

Come sempre vi raccomandiamo di prendere tali informazioni con la dovuta cautela, trattandosi di indiscrezioni che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via diretta dalla compagnia di Cupertino. Probabilmente in tal senso, l’evento “speciale” del 4 marzo potrebbe svelare qualche dettaglio in più in merito: attendiamo dunque nuovi aggiornamenti da Apple, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane o mesi.

Smart glasses in arrivo nel 2027: si punta tutto sull’AI

Sembra che Apple voglia recuperare (almeno in parte) il gap con le altre compagnie concorrenti (come Meta e OpenAI) attraverso il lancio di un nuovo modello di smart glasses, abbracciando una filosofia del tutto diversa da quanto visto con Apple Vision Pro. Nello specifico, questi presunti occhiali smart (conosciuti al momento con il nome in codice N50) dovrebbero integrare appieno l’intelligenza artificiale per l’elaborazione dei dati, probabilmente per accedere a funzioni inedite.

Entrando nel merito delle specifiche tecniche, i nuovi smart glasses di Apple dovrebbero montare un sensore per la fotocamera, che consentirebbe (potenzialmente) di riprendere l’ambiente circostante, per scattare foto o registrare video. A questo si aggiungerebbe poi un sensore secondario in grado di integrare le informazioni ricevute dall’ambiente (come la distanza tra gli oggetti, per esempio) ed elaborarle successivamente, attraverso un algoritmo d’intelligenza artificiale.

A conti fatti, dunque, l’intenzione di Apple sembrerebbe quella di introdurre un dispositivo indossabile lungo l’intero arco della giornata, in grado di “comprendere” l’ambiente circostante, fornendo eventualmente indicazioni per una certa destinazione o consigli di vario genere in tempo reale.

Per il momento, l’inizio della produzione dei presunti smart glasses è fissato per il prossimo mese di dicembre, con un probabile lancio nei primi mesi del 2027. Anche in questo caso, nulla è confermato: restiamo dunque in attesa di dichiarazioni ufficiali direttamente da Apple.