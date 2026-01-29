Il decreto PNRR e Coesione, in arrivo in Consiglio dei ministri nella giornata odierna, nasce con un obbiettivo molto chiaro: mettere il turbo alla fase finale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rimodulato a fine 2025, riducendo al minimo i rallentamenti burocratici e blindando l’attuazione degli interventi.

Per farlo, il provvedimento (una bozza che conta al momento 33 articoli) affianca alle misure di governance del Piano un pacchetto di semplificazioni destinate ad avere effetti concreti sulla vita quotidiana dei cittadini, puntando con decisione su interoperabilità dei dati, digitalizzazione dei documenti e riduzione degli adempimenti superflui.

ISEE, CIE, tessera elettorale, tante novità in arrivo con il decreto PNRR e Coesione

La novità più rilevante per milioni di famiglie è senza dubbio l’introduzione dell’ISEE precompilato e automatico, pensato per semplificare l’accesso a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali.

Scuole, università, Comuni e tutte le Pubbliche Amministrazioni che concedono benefici legati all’ISEE dovranno acquisire d’ufficio i dati necessari tramite la piattaforma nazionale digitale dell’INPS, senza più richiedere la presentazione della DSU ai cittadini. La misura scatterà immediatamente con l’entrata in vigore del decreto, senza fasi transitorie, proprio per evitare la consueta corsa alla dichiarazione che ogni anno si concentra tra gennaio e febbraio.

Oltre alla semplificazione, l’obbiettivo è anche rafforzare i controlli antifrode, riducendo il numero di dichiarazioni non veritiere che consentono l’accesso a benefici non dovuti, in un sistema che ogni anno gestisce oltre 10 milioni di attestazioni ISEE.

Un’altra semplificazione prevista dal decreto, che inciderà concretamente sulla quotidianità, riguarda la Carta d’Identità Elettronica per gli over 70; per i cittadini che abbiano compiuto 70 anni al momento del rilascio, le CIE emesse a partire dal 30 luglio 2026 avranno una validità estesa a 50 anni, di fatto assimilabile a una durata illimitata.

La platea interessata è ampia, circa 10 milioni di persone, e l’obbiettivo è duplice: ridurre i disagi per la popolazione anziana e alleggerire il carico di lavoro degli uffici comunali. Per le carte già rilasciate a cittadini ultrasettantenni, l’estensione varrà solo per il riconoscimento in Italia, mentre per l’espatrio sarà necessario richiedere un nuovo documento.

Chi avrà almeno 70 anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, indicativamente entro fine marzo, potrà comunque richiedere una nuova CIE valida anche per l’espatrio, anche se il documento in possesso non è ancora scaduto.

Il decreto interviene anche sul fronte del voto introducendo la tessera elettorale digitale, che sarà resa disponibile tramite l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e potrà confluire nel sistema IT-Wallet.

Nei prossimi 12 mesi il Ministero dell’Interno definirà con appositi decreti le modalità di utilizzo; in una prima fase, la tessera digitale sarà utilizzabile soprattutto da chi vota fuori dal proprio seggio di appartenenza, mentre nei seggi tradizionali resterà obbligatoria la versione cartacea, per evitare il rischio di doppio voto.

Infine, il decreto si occupa anche della tracciabilità dei pagamenti elettronici: non sarà più obbligatorio conservare per dieci anni le ricevute dei pagamenti effettuati tramite POS, visto che queste sono sì considerate prove di pagamento, ma non documenti contabili ai fini fiscali.

Nel complesso, il decreto PNRR e Coesione delinea una Pubblica Amministrazione sempre più orientata allo scambio automatico dei dati, con meno modulistica a carico dei cittadini e controlli più incisivi a monte. Resta ora da capire quanto rapidamente e in modo uniforme queste misure verranno attuate, soprattutto sul fronte dell’interoperabilità tra sistemi.