Non è il solito hub USB-C. E non è neanche un semplice case per SSD. ORICO 8-in-1 USB C Docking Station è la fusione perfetta dei due mondi, un dispositivo che espande la connettività e lo storage del vostro portatile in un’unica, compatta soluzione. Oggi, questa incredibile versatilità diventa straordinariamente accessibile grazie a un’offerta su Amazon che, tramite un coupon da applicare in pagina, fa crollare il prezzo a soli 28,79€. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chiunque desideri massimizzare la produttività della propria postazione di lavoro, sia fissa che mobile, senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo accessorio e i termini dell’offerta.

Orico 8-in-1: la docking station che espande porte e memoria

Il punto di forza di ORICO 8-in-1 USB C Docking Station (modello OM28P) risiede nella sua duplice natura. Da un lato, funziona come un hub multifunzione completo, dall’altro integra un alloggiamento per SSD M.2, trasformandosi in una soluzione di archiviazione esterna ad alte prestazioni. Il design, realizzato in una combinazione di lega di alluminio e ABS, garantisce robustezza e un’ottima dissipazione del calore, mantenendo al contempo dimensioni compatte (129.3 x 54.3 x 20.8 mm) che lo rendono ideale per il trasporto.

La vera magia, però, si trova all’interno e nella dotazione di porte, pensata per coprire ogni esigenza di connettività moderna.

Ecco le specifiche principali:

Case SSD M.2 Integrato : Compatibile con SSD M.2 NVMe e SATA , permette di installare unità di archiviazione fino a 8 TB (SSD non incluso), creando di fatto un hard disk esterno ultraveloce.

: Compatibile con SSD , permette di installare unità di archiviazione fino a (SSD non incluso), creando di fatto un hard disk esterno ultraveloce. Trasferimento Dati a 10 Gbps : Grazie alle porte USB 3.2 Gen 2 , di cui due Type-A e una Type-C, il trasferimento di file di grandi dimensioni avviene in pochi secondi, ottimizzando i flussi di lavoro.

: Grazie alle porte , di cui due Type-A e una Type-C, il trasferimento di file di grandi dimensioni avviene in pochi secondi, ottimizzando i flussi di lavoro. Output Video 4K@60Hz : La porta HDMI supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz, offrendo un’esperienza visiva fluida e dettagliata, ideale per estendere o duplicare lo schermo del proprio laptop su monitor esterni o TV.

: La porta supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz, offrendo un’esperienza visiva fluida e dettagliata, ideale per estendere o duplicare lo schermo del proprio laptop su monitor esterni o TV. Ricarica Power Delivery da 100W : La porta USB-C PD dedicata consente di ricaricare il laptop collegato con una potenza fino a 100W , eliminando la necessità di utilizzare l’alimentatore originale e liberando una porta sul dispositivo.

: La porta USB-C PD dedicata consente di ricaricare il laptop collegato con una potenza fino a , eliminando la necessità di utilizzare l’alimentatore originale e liberando una porta sul dispositivo. Connettività Completa: A completare la dotazione troviamo un lettore di schede SD e TF (MicroSD), perfetto per fotografi, videomaker e chiunque lavori con questi formati di memoria.

Questo dispositivo si rivela quindi un alleato indispensabile per professionisti e appassionati che utilizzano ultrabook o tablet con un numero limitato di porte.

Un’offerta da non perdere su Amazon

L’offerta attuale su Amazon rende l’acquisto della ORICO 8-in-1 USB C Docking Station un vero affare. Il prezzo di listino del prodotto è di 49,99€, una cifra già competitiva per le sue funzionalità. Tuttavia, grazie a una promozione in corso, il prezzo scende a 35,99€. Il vero vantaggio, però, è dato dal coupon sconto applicabile direttamente nella pagina prodotto, che permette di ottenere un ulteriore ribasso.

Il prezzo finale, una volta attivato il coupon, crolla a soli 28,79€. Questo si traduce in un risparmio complessivo di 21,20€ rispetto al prezzo originale, con uno sconto effettivo di oltre il 42%. È importante sottolineare che per ottenere questo prezzo è fondamentale spuntare la casella del coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo quindi tutti i vantaggi del servizio Prime, come la spedizione rapida e gratuita. Trattandosi di un’offerta basata su coupon, la sua disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo e legata alle scorte, pertanto si consiglia di approfittarne quanto prima.

Iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.