Il momento giusto per mettere le mani sul nuovo tablet di punta di Apple è arrivato prima del previsto. Lanciato da pochissimo, Apple iPad Pro 11″ con il rivoluzionario chip M4 è già protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon. Per chi cerca il massimo delle prestazioni, un display senza compromessi e la versatilità dell’ecosistema Apple, questa promozione rappresenta un’opportunità eccezionale. Il prezzo scende a una cifra decisamente più accessibile rispetto al listino ufficiale, rendendo il dispositivo un acquisto ancora più interessante per professionisti, creativi e appassionati di tecnologia. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo iPad Pro un vero game changer e tutti i particolari di questa offerta a tempo.

Apple iPad Pro 11″ M4: la potenza che ridefinisce la creatività

Il nuovo Apple iPad Pro 11″ si distingue per un concentrato di tecnologia di altissimo livello. Il cuore pulsante del dispositivo è il nuovo chip M4, progettato non solo per offrire prestazioni grafiche e di calcolo sbalorditive, ma anche per essere una piattaforma eccezionale per l’intelligenza artificiale. Questo si traduce in una fluidità operativa senza precedenti, capace di gestire con agilità applicazioni professionali complesse, dal montaggio video in 4K al fotoritocco avanzato, fino al gaming più esigente.

Il display è un altro punto di forza assoluto. Parliamo di un pannello Ultra Retina XDR da 11 pollici con tecnologia ProMotion, che adatta la frequenza di aggiornamento da 10Hz a 120Hz. Il risultato è una reattività immediata al tocco e una fluidità visiva che rende ogni interazione un piacere, preservando al contempo la durata della batteria. La qualità cromatica e la luminosità di questo schermo lo rendono lo strumento ideale per chi lavora con le immagini e pretende la massima fedeltà visiva.

Le specifiche tecniche di questo modello sono pensate per non scendere a compromessi:

Processore: Chip Apple M4, con una CPU e una GPU di nuova generazione.

Chip Apple M4, con una CPU e una GPU di nuova generazione. Display: Ultra Retina XDR da 11 pollici con ProMotion e True Tone.

Ultra Retina XDR da 11 pollici con ProMotion e True Tone. Archiviazione: 256GB di memoria interna, per conservare progetti, file e applicazioni senza preoccupazioni.

di memoria interna, per conservare progetti, file e applicazioni senza preoccupazioni. Fotocamere: Un sistema di fotocamere evoluto con un sensore posteriore da 12MP , flash True Tone adattivo e scanner LiDAR per esperienze di realtà aumentata immersive.

Un sistema di fotocamere evoluto con un sensore posteriore da , flash True Tone adattivo e scanner LiDAR per esperienze di realtà aumentata immersive. Connettività: Questo modello offre il massimo della versatilità con supporto per Wi-Fi 6E e reti cellulari 5G , garantendo una connessione ultra-veloce ovunque vi troviate.

Questo modello offre il massimo della versatilità con supporto per e reti cellulari , garantendo una connessione ultra-veloce ovunque vi troviate. Autonomia: La batteria integrata è progettata per accompagnarvi per un’intera giornata di lavoro o svago.

La compatibilità con accessori come Apple Pencil Pro e Magic Keyboard trasforma iPad Pro in una vera e propria postazione di lavoro portatile, versatile e incredibilmente potente. Il design, sottile e leggero, è realizzato con materiali premium che conferiscono un’eleganza e una robustezza uniche.

L’offerta su Amazon: un’occasione da non perdere

Veniamo ora ai dettagli concreti che rendono questo acquisto così vantaggioso. L’offerta riguarda il modello Apple iPad Pro 11″ M4 (2024) nella configurazione con 256GB di archiviazione e connettività Wi-Fi + Cellular 5G, nella colorazione Argento.

Il prezzo di listino ufficiale per questa specifica versione è di 1.469€. Grazie alla promozione attualmente attiva su Amazon, il prezzo scende a soli 1.179€. Questo si traduce in un risparmio netto di 290€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 20% su un prodotto appena lanciato sul mercato. Si tratta di una delle prime, significative riduzioni di prezzo per questo dispositivo, rendendola un’occasione particolarmente ghiotta. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, il che garantisce una consegna rapida (specialmente per gli utenti Prime) e un servizio di assistenza clienti affidabile. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, pertanto è consigliabile approfittarne prima che le scorte si esauriscano o il prezzo torni a salire.

