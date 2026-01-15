Dopo mesi di attesa, il momento giusto per acquistare un TV top di gamma è finalmente arrivato. L’LG OLED evo 65″ G4 Series (OLED65G46LS), il modello di punta della lineup LG per il 2024, raggiunge oggi il suo prezzo minimo storicosu Amazon, con uno sconto che lo rende un’opportunità quasi irripetibile.Parliamo di un televisore che ridefinisce l’esperienza visiva per cinefili e videogiocatori, proposto a una cifra che fino a poche settimane fa era impensabile. Chi cercava il massimo della tecnologia OLED senza compromessi, trova in questa promozione la risposta definitiva. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un vero best-buy a questo prezzo.

LG OLED evo G4: un concentrato di tecnologia per immagini e suoni

Il modello LG OLED65G46LS rappresenta l’apice della tecnologia LG. Il cuore pulsante è il pannello OLED evo da 65 pollici con tecnologia Brightness Booster Max, capace di offrire una luminosità superiore rispetto ai pannelli OLED tradizionali, mantenendo al contempo neri assoluti e un contrasto infinito. Questo si traduce in immagini incredibilmente realistiche, vibranti e dettagliate, perfette per godersi film e serie TV in 4K con la massima qualità possibile.

A gestire il tutto c’è il nuovo e potentissimo processore α11 AI Processor, un chip che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale ogni singolo frame, migliorando la nitidezza, i colori e il contrasto. Il risultato è una qualità d’immagine che si adatta dinamicamente al contenuto visualizzato, garantendo sempre la migliore resa possibile. Anche il comparto audio è di altissimo livello, con un sistema a 4.2 canali da 60W che, abbinato al supporto Dolby Vision e alla tecnologia AI Sound Pro, crea un’esperienza sonora avvolgente e immersiva.

Per i videogiocatori, questo TV è un vero e proprio sogno. Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento fino a 4K a 144Hz, garantendo una fluidità eccezionale. Le quattro porte HDMI 2.1 offrono piena compatibilità con le console di ultima generazione e PC da gaming, mentre il supporto a NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync (VRR) elimina tearing e stuttering per un gameplay liscio e reattivo.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Pannello: 4K OLED evo da 65 pollici con Brightness Booster Max

Processore: α11 AI Processor 4K con AI Super Upscaling

Frequenza di aggiornamento: Fino a 144Hz

Audio: Sistema 4.2 canali da 60W con Dolby Vision e AI Sound Pro

Connettività: 4 porte HDMI 2.1, Wi-Fi 6, eARC, ALLM

Gaming: Supporto a G-SYNC, FreeSync Premium e VRR

Sistema Operativo: webOS 24 con ThinQ AI

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

Questa promozione rende l’eccellenza tecnologica dell’LG OLED evo 65″ G4 accessibile come mai prima. Il televisore è disponibile su Amazon a un prezzo che rappresenta un vero e proprio crollo rispetto al suo valore di mercato.

Il prezzo di listino ufficiale è di 3.199€, mentre fino a poco tempo fa il prezzo online si attestava sui 1.999€. Oggi, grazie a questa offerta a tempo, è possibile acquistarlo a soli 1.699€. Si tratta di un risparmio netto di 1.500€ sul prezzo di listino, corrispondente a uno sconto di quasi il 47%. Anche rispetto al prezzo precedente, il risparmio è di ben 300€. L’offerta include la spedizione gestita da Amazon, con tutte le garanzie e l’affidabilità del servizio. È importante sottolineare che promozioni di questa entità su modelli appena usciti e di fascia così alta sono estremamente rare e tendono a esaurirsi rapidamente.

