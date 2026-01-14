Chi dice che per avere prestazioni da gaming di alto livello serva spendere una fortuna? Logitech G309 LIGHTSPEED sfida questa convinzione con un’offerta eccezionale su Amazon, che lo porta quasi a metà prezzo. Erede del popolarissimo G305, questo mouse wireless punta a dominare la fascia media offrendo tecnologie di punta come il sensore HERO 25K e gli switch ibridi LIGHTFORCE, solitamente riservate a modelli ben più costosi. Con uno sconto del 48%, questa è un’opportunità imperdibile per chi cerca precisione, reattività e una lunga autonomia senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione.

Logitech G309 LIGHTSPEED: precisione hero e autonomia da record

Il mouse Logitech G309 LIGHTSPEED si presenta come la soluzione ideale per i gamer che non vogliono accettare compromessi sulle prestazioni ma hanno un budget definito. Il cuore pulsante del mouse è il rinomato sensore ottico HERO 25K, una garanzia di precisione assoluta capace di raggiungere i 25.600 DPI con un’accelerazione massima di 40G e una velocità di 400 IPS. Questi numeri si traducono in un tracciamento impeccabile, reattivo e privo di latenze, fondamentale sia nelle sessioni di gioco più intense che nell’uso quotidiano.

Il design simmetrico lo rende adatto anche ai giocatori mancini, mentre il peso di soli 86 grammi (con batteria AA inclusa) assicura movimenti rapidi e fluidi. La vera innovazione risiede negli switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE, che combinano la velocità e l’affidabilità della tecnologia ottica con il feedback tattile e deciso degli switch meccanici tradizionali. La connettività è affidata alla collaudata tecnologia wireless LIGHTSPEED, che garantisce una connessione stabile e a bassissima latenza, paragonabile a quella di un mouse con cavo.

L’autonomia è un altro punto di forza: con una singola pila AA, il Logitech G309 LIGHTSPEED offre fino a 300 ore di gioco in modalità wireless. Per chi volesse ridurre ulteriormente il peso a 68 grammi, è presente la compatibilità con il sistema di ricarica wireless continua Logitech PowerPlay (tappetino venduto separatamente).

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Sensore: HERO 25K

HERO 25K Risoluzione: 100 – 25.600 DPI

100 – 25.600 DPI Switch: Ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE

Ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE Pulsanti: 6 pulsanti programmabili

6 pulsanti programmabili Connettività: Wireless LIGHTSPEED, Bluetooth

Wireless LIGHTSPEED, Bluetooth Autonomia: Fino a 300 ore (LIGHTSPEED) con una batteria AA

Fino a 300 ore (LIGHTSPEED) con una batteria AA Peso: 86 grammi (con batteria)

86 grammi (con batteria) Polling Rate: 1.000 Hz

1.000 Hz Piedini: PTFE a zero additivi per una scorrevolezza superiore

Per ulteriori dettagli: Recensione Logitech G309 Lightspeed: qualità e prestazioni a un ottimo prezzo

L’offerta: prezzo dimezzato su Amazon

Questa promozione rende il Logitech G309 LIGHTSPEED un vero e proprio best-buy. L’offerta è attualmente disponibile su Amazon, dove il prezzo di listino di 94,99 € è stato drasticamente ridotto, portando il mouse a un costo estremamente competitivo.

Nello specifico, i dettagli dell’offerta sono i seguenti:

Prezzo di listino: 94,99 €

94,99 € Prezzo in offerta: 48,79 €

Risparmio: 46,20 €

Sconto percentuale: 48%

Negozio: Amazon.it

Disponibilità: Immediata, con spedizione gestita da Amazon (gratuita per gli utenti Prime).

Si tratta di un’occasione a tempo limitato, legata alla disponibilità delle scorte. Il prezzo è uno dei più bassi mai registrati per questo modello, rendendo questo il momento perfetto per effettuare l’upgrade della propria postazione da gioco con una periferica di alta qualità a un costo accessibile. L’offerta riguarda la colorazione Nera.

