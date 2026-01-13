Il momento giusto per assicurarsi la console più attesa è finalmente arrivato, e con un anticipo che ha del clamoroso. La Nintendo Switch 2, in un ricchissimo bundle con Mario Kart World, è già disponibile in pre-ordine su AliExpress a un prezzo che sfida ogni logica. Si tratta di un’opportunità eccezionale per bloccare il prezzo su un prodotto che si preannuncia rivoluzionario, ottenendo uno sconto di partenza davvero significativo. L’offerta attuale, che sfrutta un coupon dedicato e un metodo di pagamento specifico, permette di portarsi a casa il futuro del gaming ibrido a soli 394,70€, un ribasso notevole rispetto al prezzo di listino previsto di 529€. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questa nuova console e i termini di questa imperdibile promozione.

Acquista Nintendo Switch 2 + Mario Kart World su AliExpress a 394,70€ invece di 529€

– Inserisci coupon ITGE65 e Paga con Klarna



Nintendo Switch 2: un salto generazionale per il gaming ibrido

La Nintendo Switch 2 si profila come un’evoluzione sostanziale della sua fortunata antenata, puntando a colmare le lacune tecniche e a potenziare ogni singolo aspetto dell’esperienza di gioco. Il cuore pulsante del nuovo hardware è il suo display: un pannello LCD da 7.9 pollici con risoluzione nativa Full HD (1080p) e, soprattutto, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Questo si traduce in immagini più nitide, dettagliate e incredibilmente fluide, un vantaggio competitivo notevole nei titoli più frenetici.

A spingere la grafica interviene la tecnologia NVIDIA DLSS, che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni e la qualità visiva senza gravare sull’hardware. L’aggiunta del supporto HDR garantisce inoltre una gamma cromatica più ampia e un contrasto superiore, per un impatto visivo ancora più coinvolgente. Sotto la scocca, la console vanta una dotazione di tutto rispetto:

RAM : 12 GB LPDDR5X , un quantitativo che promette caricamenti ridotti e un multitasking più efficiente.

: , un quantitativo che promette caricamenti ridotti e un multitasking più efficiente. Memoria interna : 256 GB , raddoppiando lo spazio di archiviazione del modello OLED e offrendo la possibilità di espansione fino a 2 TB tramite microSD Express.

: , raddoppiando lo spazio di archiviazione del modello OLED e offrendo la possibilità di espansione fino a 2 TB tramite microSD Express. Controller: I nuovi Joy-Con 2 sono stati riprogettati per offrire un’ergonomia migliorata e una maggiore stabilità quando agganciati alla console, risolvendo alcune delle criticità del primo modello.

Il bundle include Mario Kart World, un titolo che promette di espandere la formula classica con gare che supportano fino a 24 giocatori, sfruttando al massimo la potenza della nuova console.

L’offerta in pre-ordine da non perdere su AliExpress

Questa promozione su AliExpress rappresenta una delle prime, e più aggressive, opportunità per pre-ordinare la Nintendo Switch 2. L’offerta è chiara e permette un risparmio immediato e consistente, ideale per chi vuole essere tra i primi a possedere la console al momento del lancio, previsto per il 26 giugno 2025. Vediamo i dettagli economici.

Il prezzo di listino del bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è fissato a 529€. Grazie a questa promozione, il prezzo scende a soli 394,70€. Si tratta di un risparmio netto di 134,30€, corrispondente a uno sconto di oltre il 25%. Per ottenere questo prezzo finale, è necessario seguire due semplici passaggi: applicare il codice coupon ITGE65 al momento del checkout e selezionare Klarna come metodo di pagamento. L’offerta è valida sulla versione UE della console, garantendo piena compatibilità. Trattandosi di un pre-ordine su un prodotto molto atteso, le scorte a questo prezzo potrebbero essere limitate.

