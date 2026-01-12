Mancano ormai poche settimane, e finalmente la NASA (l’agenzia spaziale statunitense) tornerà sulla Luna con la sua nuova missione spaziale, Artemis 2: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Artemis 2: tutti i dettagli della prossima missione lunare

Dopo mesi e mesi di estenuante attesa, la NASA sta per compiere gli ultimi preparativi necessari prima del lancio di Artemis 2, la sua nuova (e ambiziosa) missione spaziale che punta alla Luna. Il primo annuncio della missione risale al 2024, circa due anni fa. La stessa NASA si sta preparando alla spedizione del razzo Space Launch System e della navicella Orion, che si apprestano dunque all’arrivo finale presso il Kennedy Space Center, in Florida.

La data d’inizio dei trasporti dovrebbe corrispondere indicativamente al 17 gennaio o giù di lì, e prevederà un viaggio di 4 miglia (6,4 kilometri, all’incirca) dall’edificio di assemblaggio fino alla rampa di lancio 39B vera e propria, preposta al decollo della missione spaziale, in un lasso di tempo pari a circa 12 ore. I primi test di lancio cominceranno dunque sul finire di gennaio, con la verifica delle varie fasi di decollo e la simulazione del carburante.

Si tratta a tutti gli effetti di un evento storico, data l’assenza dalle missioni lunari che dura ormai dal lontano 1972, durante la missione finale del celebre programma Apollo. Entrando nel merito tecnico della vicenda, la missione di Artemis 2 avrà una durata indicativa di circa 10 giorni, e vedrà la presenza di 4 piloti a bordo. L’obiettivo specifico della missione Artemis 2 è quello di testare l’efficacia dei sistemi vitali della navicella stessa e l’effettiva sostenibilità, per la vita umana, delle missioni a più lunga durata che potrebbero avvenire in un futuro più o meno remoto.

Non si tratta di certo di una missione “mordi e fuggi”: prima di arrivare effettivamente alla Luna, infatti, Artemis 2 orbiterà due volte attorno al pianeta Terra, per poi arrivare oltre 4700 miglia (circa 7500 kilometri) dal lato oscuro della Luna, dando la possibilità agli astronauti a bordo di raccogliere dati e immagini inedite di quelle zone inesplorate, utili per la ricerca scientifica.

Il lancio di Artemis 2, originariamente previsto per aprile, avverrà con molta probabilità durante il mese di febbraio (la prima settimana del mese potrebbe rappresentare una finestra “papabile”), anche se attualmente non conosciamo una data d’uscita ufficiale. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti ufficiali direttamente dalla NASA, che arriveranno verosimilmente nel corso delle prossime settimane.