Trovare un hub USB-C che non sia un compromesso tra velocità, numero di porte e prezzo è spesso una sfida. Molti dispositivi costringono a scegliere tra trasferimento dati rapido e una buona uscita video, o mancano di porte essenziali. UGREEN Revodok Pro 108 nasce per risolvere proprio questo dilemma, offrendo una soluzione completa che unisce prestazioni da 10Gbps, video 4K a 60Hz e ricarica Power Delivery da 100W. Oggi, grazie a una promozione imperdibile su Amazon, questo accessorio diventa un acquisto quasi obbligato, crollando a un prezzo di soli 18,99€. Si tratta di un’opportunità eccezionale per espandere la connettività del proprio laptop o tablet senza spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo hub e i termini dell’offerta.

UGREEN Revodok Pro 108: connettività a 10Gbps e video 4K

L’HUB UGREEN Revodok Pro 108 non è un semplice adattatore, ma una vera e propria docking station portatile pensata per professionisti, content creator e chiunque necessiti di massimizzare la produttività del proprio dispositivo USB-C. Il design compatto e la costruzione in alluminio di alta qualità non solo garantiscono durabilità, ma aiutano anche a dissipare il calore generato durante l’uso intensivo. La vera forza di questo hub risiede però nella sua dotazione di porte, che copre praticamente ogni esigenza di connettività moderna.

Il parco porte è estremamente versatile e performante, eliminando la necessità di portare con sé molteplici adattatori. Nello specifico, offre:

1 porta HDMI : Supporta una risoluzione 4K a 60Hz , ideale per collegare monitor esterni ad alta definizione e godere di un’esperienza visiva fluida e dettagliata, perfetta per l’editing video o il gaming.

: Supporta una risoluzione , ideale per collegare monitor esterni ad alta definizione e godere di un’esperienza visiva fluida e dettagliata, perfetta per l’editing video o il gaming. 2 porte USB-C 3.2 Gen 2 : Offrono una velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps , consentendo di spostare file di grandi dimensioni in pochi secondi.

: Offrono una velocità di trasferimento dati fino a , consentendo di spostare file di grandi dimensioni in pochi secondi. 2 porte USB-A 3.2 Gen 2 : Anch’esse con una velocità di 10Gbps , perfette per collegare SSD esterni, pendrive ad alte prestazioni e altri dispositivi che richiedono un’elevata larghezza di banda.

: Anch’esse con una velocità di , perfette per collegare SSD esterni, pendrive ad alte prestazioni e altri dispositivi che richiedono un’elevata larghezza di banda. 1 porta USB-A 2.0 : Ideale per periferiche che non necessitano di alta velocità, come mouse, tastiere o dongle wireless, lasciando libere le porte più veloci per lo storage.

: Ideale per periferiche che non necessitano di alta velocità, come mouse, tastiere o dongle wireless, lasciando libere le porte più veloci per lo storage. 1 porta USB-C Power Delivery : Capace di erogare fino a 100W (con 85W dedicati al dispositivo collegato), permette di ricaricare rapidamente laptop come MacBook, Surface e altri notebook compatibili, anche mentre si utilizzano tutte le altre porte.

: Capace di erogare fino a (con 85W dedicati al dispositivo collegato), permette di ricaricare rapidamente laptop come MacBook, Surface e altri notebook compatibili, anche mentre si utilizzano tutte le altre porte. Lettori di schede SD e MicroSD: Supportano lo standard UHS-I con velocità fino a 170MB/s, un dettaglio cruciale per fotografi e videomaker che devono trasferire rapidamente i loro scatti.

La compatibilità è garantita con un’ampia gamma di dispositivi, inclusi MacBook Pro/Air M4, iPad Pro, Surface, iPhone 15 e smartphone Android come i Galaxy S.

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

Questa promozione rende UGREEN Revodok Pro 108 un best-buy assoluto nella sua categoria. L’offerta è disponibile su Amazon, che porta il prezzo di listino da 29,99€ all’incredibile cifra di 18,99€. Si tratta di un risparmio netto di 11€, che corrisponde a uno sconto del 36% sul prezzo originale. A questa cifra, è difficile trovare un altro hub con specifiche simili, soprattutto per quanto riguarda la velocità di trasferimento a 10Gbps e l’uscita video 4K a 60Hz. L’offerta non richiede l’applicazione di coupon, poiché lo sconto è applicato direttamente sulla pagina del prodotto. È consigliabile approfittarne al più presto, poiché promozioni di questo tipo su prodotti UGREEN tendono a durare per un periodo limitato o fino a esaurimento scorte.

