Il momento giusto per mettere le mani sul nuovo Apple iPhone 17 è finalmente arrivato, e non su uno store qualunque. AliExpress lancia un’offerta davvero aggressiva che porta il modello da 256 GB a un prezzo finale incredibile, ben al di sotto del suo listino ufficiale. Grazie a una combinazione di coupon e metodi di pagamento specifici, è possibile assicurarsi l’ultimo gioiello di casa Apple con un risparmio notevole. Questa è una di quelle promozioni da non lasciarsi sfuggire, specialmente per chi attendeva un calo di prezzo significativo prima di procedere all’acquisto. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo smartphone e come approfittare di questa opportunità.

Apple iPhone 17: potenza e design al servizio dell’utente

Apple iPhone 17 si conferma un top di gamma senza compromessi, progettato per offrire un’esperienza utente fluida e reattiva in ogni contesto. Il cuore pulsante del dispositivo è il nuovo e potentissimo chip A19, che garantisce prestazioni fulminee sia nel multitasking che nelle applicazioni più esigenti, come il gaming e l’editing video. La potenza del processore è supportata da 8 GB di RAM, che assicurano una gestione impeccabile delle operazioni in background.

Il display è uno dei punti di forza principali: un pannello Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion, capace di offrire una frequenza di aggiornamento adattiva per una fluidità visiva eccezionale e una risposta al tocco immediata. La qualità costruttiva è, come da tradizione Apple, impeccabile. La parte frontale è protetta dal Ceramic Shield, un materiale che aumenta notevolmente la resistenza a graffi e cadute accidentali.

Il comparto fotografico è stato ulteriormente potenziato. Sul retro troviamo un sistema di fotocamere Pro avanzato, in grado di catturare immagini e video di qualità professionale in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera frontale, invece, integra la tecnologia Center Stage, perfetta per selfie di gruppo e videochiamate, mantenendo sempre il soggetto al centro dell’inquadratura. L’autonomia è un altro aspetto cruciale: grazie all’ottimizzazione tra hardware e software, Apple iPhone 17 garantisce un’intera giornata di utilizzo intenso con una singola carica. La versione in offerta è quella con 256 GB di memoria interna, uno spazio più che sufficiente per archiviare foto, video e applicazioni.

L’offerta su AliExpress: come ottenerlo a prezzo top

Questa promozione rende Apple iPhone 17 decisamente più accessibile. Il prezzo di listino ufficiale per la versione da 256 GB è di 979€, ma grazie all’offerta disponibile su AliExpress è possibile acquistarlo a un prezzo finale decisamente più basso.

Per ottenere lo sconto, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, bisogna applicare al carrello uno dei seguenti codici coupon: WDIT60 oppure TUTTOA60. Successivamente, scegliendo di pagare tramite Klarna, si otterrà un ulteriore sconto automatico di 10€. In questo modo, il prezzo finale scende a soli 869€, con un risparmio totale di ben 110€ rispetto al prezzo di listino. L’offerta riguarda il modello in tutte le colorazioni. Trattandosi di una promozione particolarmente vantaggiosa, è probabile che le scorte siano limitate, pertanto il consiglio è di procedere rapidamente all’acquisto per non perdere l’occasione.

