Il momento giusto per cambiare televisore è finalmente arrivato. Dopo mesi di attesa, il nuovo Samsung QLED 4K Vision AI Smart TV da 65 pollici, modello QE65Q7F5AUXZT, raggiunge il suo prezzo minimo storico su Amazon. Si tratta di un’opportunità eccezionale per portare nel proprio salotto un pannello di altissima qualità, dotato delle più recenti tecnologie di intelligenza artificiale, a un prezzo che sfida ogni concorrenza. Il modello, appartenente alla gamma 2025, combina un design elegante a prestazioni visive di primo livello, rendendolo un vero e proprio best-buy nella sua categoria. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo Smart TV un acquisto irrinunciabile e tutti i particolari di questa imperdibile promozione.

Samsung TV da 65″ QLED: intelligenza artificiale e colori perfetti per il vostro salotto

Il cuore pulsante del Samsung QE65Q7F5AUXZT è il suo straordinario pannello QLED da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Grazie alla tecnologia Quantum Dot, questo televisore è in grado di raggiungere il 100% di volume colore, offrendo immagini incredibilmente vivide, realistiche e con una fedeltà cromatica senza compromessi. Ogni sfumatura, dal nero più profondo al bianco più brillante, viene riprodotta con una precisione sbalorditiva, garantendo un’esperienza visiva immersiva sia per la visione di film che di serie TV.

A gestire il tutto troviamo il potente processore Q4 AI, un chip che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni singolo frame. La funzione di 4K Upscaling analizza e migliora i contenuti a risoluzione inferiore, portandoli a una qualità vicina al 4K nativo, riducendo il rumore e migliorando i dettagli. Il sistema operativo è il collaudato Tizen Smart TV, una piattaforma fluida e intuitiva che dà accesso a un universo di applicazioni, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e molte altre. La sicurezza dei vostri dati è garantita dal sistema integrato Knox Security, che protegge il dispositivo da accessi non autorizzati.

Dal punto di vista tecnico, il pannello ha una frequenza di aggiornamento di 60Hz, ideale per la fruizione di contenuti multimediali di alta qualità. Sebbene non sia la scelta prediletta dai gamer più esigenti per la mancanza di HDMI 2.1 e VRR, offre comunque una modalità Game Mode che ottimizza l’esperienza sonora e riduce l’input lag. Ecco un riepilogo delle specifiche principali:

Schermo: 65″ QLED 4K (3840 x 2160)

65″ QLED 4K (3840 x 2160) Processore: Q4 AI Processor con 4K AI Upscaling

Q4 AI Processor con 4K AI Upscaling Tecnologia Colore: 100% Volume Colore con Quantum Dot

100% Volume Colore con Quantum Dot Sistema Operativo: Tizen Smart TV

Tizen Smart TV Sicurezza: Samsung Knox Security

Samsung Knox Security Refresh Rate: 60Hz

Un’offerta da non perdere: sconto e dettagli

Questa promozione rappresenta una delle migliori occasioni dell’anno per acquistare uno Smart TV di fascia alta. Il prezzo di listino del Samsung QE65Q7F5AUXZT è di 999€, ma grazie a questa offerta a tempo limitata su Amazon, il prezzo crolla a soli 495€. Si tratta di un calo drastico rispetto al prezzo precedente di 573€ e di uno sconto superiore al 50% sul prezzo di listino, con un risparmio netto di ben 504€.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con tutti i vantaggi associati, inclusa la spedizione rapida per gli abbonati al servizio Prime. È importante sottolineare che promozioni di questa entità su modelli così recenti tendono a esaurirsi rapidamente, sia per la durata limitata dell’offerta stessa sia per l’esaurimento delle scorte disponibili. Per questo motivo, se state valutando l’acquisto di un nuovo televisore, vi consigliamo di non attendere. A questo prezzo, il rapporto qualità/prezzo del Samsung QLED 4K da 65 pollici diventa semplicemente imbattibile, posizionandolo come la scelta migliore per chi cerca qualità cinematografica senza svuotare il portafoglio.

