Il momento giusto per passare a un TV OLED di ultima generazione è arrivato. LG OLED AI B5 OLED 48B56LA, un modello del 2025, scende a un prezzo incredibilmente aggressivo grazie a una promozione mirata di MediaWorld. Si tratta di un’opportunità eccezionale per portare a casa una tecnologia di visualizzazione superiore, ideale sia per il cinema che per il gaming, a un costo che solitamente è riservato a modelli di fascia inferiore o più datati. L’offerta, che porta il prezzo finale a soli 577€, è legata all’utilizzo dell’app e della carta fedeltà dello store, rendendola un’esclusiva per i clienti più attenti. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo TV un vero affare a queste condizioni.

LG OLED AI B5: neri assoluti e gaming a 120Hz per un’esperienza premium

LG OLED AI B5 OLED48B56LA è un TV Smart 4K da 48 pollici che rappresenta il punto d’ingresso ideale nel mondo della tecnologia OLED di LG per il 2025. Il suo punto di forza è, senza dubbio, il pannello a pixel auto-illuminanti, capace di riprodurre neri assoluti e un contrasto infinito, garantendo una profondità d’immagine e una vivacità dei colori irraggiungibili per i tradizionali TV LED. Il cuore del sistema è il processore Alpha 8 AI Processor Gen2, un chip potente che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale sia la qualità video che quella audio, adattando la resa a ogni tipo di contenuto.

Il design è elegante e minimalista, con cornici sottili che massimizzano l’area di visione e due solidi piedini in metallo che conferiscono stabilità. Sul fronte della connettività, questo modello è una scelta eccellente per i videogiocatori più esigenti. Dispone di ben quattro porte HDMI 2.1, tutte con supporto per il 4K a 120Hz, essenziale per sfruttare al massimo le console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X. Non mancano le tecnologie avanzate per il gaming:

Variable Refresh Rate (VRR) , con compatibilità FreeSync e G-Sync

, con compatibilità FreeSync e G-Sync Auto Low Latency Mode (ALLM) per ridurre al minimo l’input lag

per ridurre al minimo l’input lag Game Optimizer per personalizzare le impostazioni di gioco

Il sistema operativo è il collaudato webOS 25, una piattaforma smart fluida, intuitiva e ricca di applicazioni per lo streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre. L’audio, gestito da AI Sound Pro, offre una resa sonora chiara e definita, anche se per un’esperienza cinematografica immersiva si consiglia l’abbinamento con una soundbar esterna.

L’offerta da non perdere su MediaWorld

Questa promozione rende l’acquisto di LG OLED AI B5 estremamente conveniente. Il prezzo di partenza visibile sul sito è di 678,99€, già interessante per un OLED del 2025. Tuttavia, il vero affare si concretizza seguendo due semplici passaggi: è necessario effettuare l’acquisto tramite l’app ufficiale di MediaWorld e possedere la carta fedeltà gratuita MW Club. In questo modo, verrà applicato automaticamente al carrello uno sconto extra del 15%, portando il prezzo finale all’incredibile cifra di 577€.

Per usufruire di questo vantaggio è fondamentale rispettare due semplici condizioni: l’acquisto deve essere effettuato tramite l’APP ufficiale di MediaWorld e bisogna essere iscritti al programma fedeltà MW Club. L’iscrizione è completamente gratuita e può essere completata in pochi minuti, sbloccando così l’accesso a questa e altre promozioni esclusive.

Il risparmio complessivo è di oltre 100€ rispetto al prezzo già scontato, un taglio netto che posiziona questo TV in una fascia di prezzo senza rivali per la tecnologia offerta. L’offerta è soggetta alla disponibilità del prodotto e potrebbe avere una durata limitata, pertanto è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa occasione. La promozione è valida esclusivamente per gli acquisti completati attraverso l’applicazione mobile dello store.

