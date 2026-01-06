Tre decenni al vertice dell’innovazione tecnologica rappresentano un traguardo che poche aziende possono vantare nel settore dello storage digitale. Lexar raggiunge questo obiettivo guardando simultaneamente al passato glorioso e al futuro dominato dall’intelligenza artificiale, confermandosi punto di riferimento per professionisti della creatività, appassionati di gaming e utenti mobile che necessitano di soluzioni affidabili e performanti.

Trent’anni di eccellenza tecnologica

Dal lontano 1996, quando l’azienda ha posto le fondamenta stabilendo parametri di riferimento per le velocità di lettura delle schede CompactFlash, il percorso di Lexar è stato caratterizzato da un’evoluzione costante. Il brand ha saputo trasformarsi da specialista delle memory card a realtà globale capace di supportare ecosistemi complessi: dai workflow creativi professionali alle configurazioni gaming di alto livello, fino ai dispositivi intelligenti di ultima generazione.

La filosofia aziendale poggia su tre colonne portanti che hanno guidato ogni decisione strategica. La professionalità si manifesta nell’impegno continuo verso prestazioni sempre più elevate, testimoniato dalla recente Lexar Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type B Card, progettata specificamente per produzioni cinematografiche professionali, registrazioni a bitrate estremi e flussi di lavoro 8K che richiedono trasferimenti dati senza compromessi.

L’innovazione costituisce il DNA dell’azienda, che ha collezionato primati significativi: dalla prima soluzione di workflow professionale mai realizzata alla rivoluzionaria Lexar ARMOR GOLD SDXC UHS-II Card con chassis completamente metallico, passando per la pionieristica microSD Express da 1TB chiamata Lexar PLAY PRO microSDXC Express Card, che ha dimostrato come miniaturizzazione e capacità possano coesistere.

Il servizio completa questo trittico di valori attraverso un ecosistema di supporto che va oltre il semplice hardware. La Lexar App rappresenta l’interfaccia tra utente e tecnologia, offrendo strumenti per salvaguardare, organizzare e conservare progetti professionali e ricordi personali con la massima sicurezza.

Protagonisti al CES 2026

La presenza alla principale manifestazione tecnologica mondiale permette all’azienda di mostrare concretamente come questi principi si traducano in prodotti tangibili, sviluppati ascoltando le esigenze reali degli utilizzatori finali.

La Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC conquista il primato mondiale come microSD UHS-I da 2TB più veloce sul mercato, raggiungendo 255MB/s in fase di lettura e 180MB/s durante la scrittura. Questa soluzione supporta nativamente registrazioni video 4K a 60 fotogrammi per secondo e vanta caratteristiche di robustezza superiori, rendendola ideale per piloti di droni, utilizzatori di action camera e creator che lavorano in ambienti estremi o outdoor.

L’Air Portable SSD ridefinisce il concetto di portabilità con appena 17 grammi di peso, combinando un design raffinato con funzionalità avanzate come il backup automatico gestito tramite applicazione dedicata. Una soluzione che risponde perfettamente alle necessità di creator mobili e professionisti in movimento che richiedono archiviazione immediata senza interruzioni del flusso creativo.

Per gamer e professionisti che gestiscono carichi di lavoro intensivi, la Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD offre velocità straordinarie fino a 7400MB/s in lettura e 6500MB/s in scrittura, garantendo performance eccellenti durante sessioni gaming competitive o rendering di progetti multimediali complessi.

La sicurezza dei dati sensibili trova risposta nella TouchLock Portable SSD, che implementa un sistema di doppia crittografia NFC particolarmente innovativo. Utilizzando lo smartphone personale come chiave digitale attraverso autenticazione NFC e crittografia hardware AES a 128 bit, gli utenti possono sbloccare aree protette con un semplice tocco, mantenendo sempre attiva la funzione di backup automatico per contenuti fotografici.

Previous Next Fullscreen

Verso l’intelligenza artificiale distribuita

L’accelerazione dell’AI dal cloud computing verso dispositivi edge sta trasformando radicalmente i requisiti dello storage digitale. PC dotati di capacità di elaborazione AI, sistemi gaming avanzati, strumentazione fotografica intelligente, robotica autonoma e automotive di nuova concezione necessitano di prestazioni sostenute superiori, affidabilità assoluta per operazioni critiche e flessibilità adeguata per workflow distribuiti.

Lexar risponde con AI Storage Core, framework tecnologico completamente nuovo basato su tre fondamenti: prestazioni elevate e costanti, affidabilità estrema per applicazioni mission-critical e flessibilità massima per adattarsi a scenari d’uso diversificati. Una piattaforma che inaugura l’era dello storage consumer progettato specificamente per carichi di lavoro AI.

Le prime tre implementazioni concrete dimostrano la versatilità dell’approccio. L’AI-Grade SSD è ottimizzata per PC con accelerazione AI e calcolo ad alte prestazioni. L’AI-Grade Storage Stick sfrutta le interfacce di espansione integrate nei computer di ultima generazione permettendo upgrade istantanei di capacità tramite semplice connessione plug-and-play. L’AI-Grade Card è stata concepita per imaging AI 8K, fusione di dati provenienti da sensori multipli e analisi edge in tempo reale.

Queste soluzioni rappresentano solo l’inizio di un percorso che l’azienda intende ampliare progressivamente verso AI gaming, imaging intelligente, robotica avanzata e sistemi automotive di prossima generazione, consolidando la leadership tecnologica acquisita in tre decenni.

Partnership strategica con i campioni del mondo

La collaborazione globale con la Nazionale Argentina di Calcio, di cui Lexar diventa global storage partner, riflette perfettamente l’identità del brand. I valori condivisi di leadership sportiva, professionalità assoluta e risonanza internazionale creano una sinergia naturale tra due eccellenze nei rispettivi campi.

Il palmarès vincente della squadra sudamericana si allinea idealmente con trent’anni dedicati a superare continuamente limiti tecnologici e offrire soluzioni affidabili che supportano professionisti in ogni angolo del pianeta. La prima metà del 2026 vedrà il lancio di edizioni speciali co-brandizzate dell’Air Portable SSD e dell’SL500 Portable SSD, pensate per appassionati, creator e professionisti che desiderano immortalare e conservare momenti significativi con strumenti all’altezza delle loro aspettative.

Entrambe le realtà condividono la capacità di ispirare audience globali: il calcio attraverso il potere universale dello sport che unisce culture e continenti, Lexar mediante tecnologie che abilitano la creatività e produttività di milioni di utenti worldwide.

Il traguardo dei trent’anni non rappresenta un punto di arrivo ma una piattaforma solida dalla quale proiettarsi verso sfide future, mantenendo intatti i valori fondanti mentre si abbracciano trasformazioni epocali come l’intelligenza artificiale distribuita e i nuovi paradigmi di computing mobile.