In occasione del CES 2026 di Las Vegas, Belkin ha presentato una serie di accessori dedicati alla ricarica e alla produttività, pensati per ampliare la compatibilità con i dispositivi Apple ma con un occhio attento anche agli utenti Android e Windows. Il brand californiano, punto di riferimento per accessori premium, punta ora su un approccio modulare, performance più elevate e design sempre più pratici per la vita di tutti i giorni.

La nuova linea comprende power bank magnetici, dock multifunzione con tecnologia Qi2.2, batterie ad alta capacità per laptop, e una gamma di hub e adattatori USB-C progettati per chi vive tra mobilità e produttività. I nuovi prodotti arriveranno progressivamente sul mercato nel corso della prima metà del 2026.

UltraCharge Pro Power Bank 10K: potenza e versatilità in formato tascabile

Tra le novità più interessanti spicca il Belkin UltraCharge Pro Power Bank 10K con anello magnetico, una batteria compatta da 10.000 mAh capace di offrire fino a 25 W di ricarica wireless Qi2.2 e 30 W via USB-C. Il design magnetico consente di ricaricare l’iPhone o altri dispositivi compatibili mantenendo agganciati accessori come portafogli o grip magnetici, un dettaglio molto apprezzato da chi non vuole rinunciare alla praticità.

Non manca un piccolo display digitale per controllare il livello di carica, un cavalletto integrato per la visione di contenuti e il supporto alla ricarica pass-through, che consente di alimentare contemporaneamente il power bank e lo smartphone. Il lancio è previsto per febbraio 2026 al prezzo di 99,99 dollari.

UltraCharge Modular Dock: la ricarica 3-in-1 per tutti gli ecosistemi

Belkin torna a parlare di modularità con la UltraCharge Modular Charging Dock, una base di ricarica 3-in-1 che utilizza il nuovo standard Qi2.2 per alimentare smartphone, auricolari e smartwatch in contemporanea. Il pad principale offre fino a 25 W per i telefoni, mentre un secondo pad è pensato per le cuffie true wireless. Per la sezione smartwatch, Belkin adotta un sistema “bring-your-own-puck”: l’utente può utilizzare il proprio caricatore originale, con distanziatori inclusi per Apple Watch, Galaxy Watch e Pixel Watch.

La dock è alimentata da un adattatore da 45 W e vanta un design compatto, perfetto anche da portare in viaggio. Il prezzo di lancio sarà di 64,99 dollari, con disponibilità nel primo trimestre 2026.

BoostCharge Slim: la ricarica magnetica portatile diventa ultra-sottile

Per chi cerca soluzioni più leggere, arrivano due nuove BoostCharge Slim Magnetic Power Bank con stand integrato, capaci di combinare design tascabile e funzionalità evolute.

Versione da 5.000 mAh (59,99 $): ricarica wireless Qi2 fino a 15 W e 20 W via USB-C.

Versione da 10.000 mAh (84,99 $): fino a 15 W wireless e 30 W cablati, mantenendo una forma sottile e una superficie soft-touch.

Entrambe includono la funzione di ricarica pass-through e uno stand pieghevole per guardare video o effettuare videochiamate senza mani. Saranno disponibili nel secondo trimestre 2026.

UltraCharge Pro 27K: energia per laptop e workstation mobili

Belkin pensa anche a chi lavora in movimento con la UltraCharge Pro Laptop Power Bank 27K, una vera e propria centrale energetica portatile. Con 27.000 mAh e una potenza totale di 240 W, questa batteria è in grado di ricaricare un MacBook Pro grazie alla porta USB-C da 140 W.

Oltre alle alte prestazioni, offre un cavo USB-C intrecciato integrato, un display informativo per lo stato della batteria e un design conforme alle normative di trasporto aereo. Arriverà a marzo 2026, proposta a 149,99 dollari.

Accessori per produttività e connettività

Non manca una sezione dedicata alla produttività con due soluzioni apprezzabili: