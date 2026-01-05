Nel corso delle ultime ore e a pochissimi giorni dal CES 2026 di Las Vegas, la compagnia Fender (celebre soprattutto per le sue chitarre di fama mondiale) ha presentato ufficialmente i suoi nuovi modelli di cuffie wireless (con diverse novità rispetto ai modelli precedenti) e i nuovi speaker Bluetooth, utili per riprodurre la musica e contenuti multimediali di vario tipo nei luoghi più disparati: scopriamone insime le specifiche tecniche, le principali funzionalità e il relativo listino prezzi.

Mix ed Ellie, le nuove proposte audio di Fender

Partiamo prima di tutto dalle cuffie wireless Mix: una delle caratteristiche salienti e più importanti del nuovo modello è rappresentata senz’ombra di dubbio dalla loro significativa autonomia e dal design modulare, che consente nello specifico di rimuovere e aggiungere varie componenti (tra cui in particolare gli archetti e i cuscinetti, ma anche la batteria stessa), cambiando così le colorazioni e lo stile del modello di turno.

Parliamo in questo caso di un’autonomia (dichiarata dalla compagnia produttrice) pari a 52 ore con cancellazione attiva del rumore, che aumentano a ben 100 ore nel caso in cui si disattivi quest’ultima funzionalità. Nessuna preoccupazione nemmeno nel caso in cui si scarichi la batteria, grazie alla possibilità di utilizzare un cavo USB-C per la loro alimentazione.

Grande focus viene riservato alla qualità della riproduzione musicale: un trasmettitore consente infatti di riprodurre la musica con qualità lossless, garantendo così la miglior fedeltà possibile, garantita anche da servizi di streaming come Spotify o Apple Music. È lo stesso trasmettitore, poi, a garantite un audio pressochè privo di input lag, risultando utile anche per la fruizione dei videogiochi più frenetici che necessitano di una bassa latenza.

Al loro lancio, le cuffie Mix di Fender saranno disponibili esclusivamente nelle colorazioni Olympic White e Skyscraper Black ad un costo di 299,99 dollari, decisamente più economico delle cuffie concorrenti Sony WH-1000XM6, fissate invece a 450 dollari, dotate tra le altre cose di un’autonomia sensibilmente inferiore. Non conosciamo invece il listino prezzi riservato al mercato italiano, nè tantomeno la data di lancio: restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Fender, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.

Passiamo poi ad Ellie (acronimo per Extremely Loud Infinitely Expressive), i nuovi speaker Bluetooth portatili messi a punto da Fender: in questo caso la funzionalità più interessante è rappresentata indubbiamente dalla possibilità di collegare più dispositivi in simultanea (per un massimo di quattro), grazie alla presenza degli ingressi multipli. Le quattro sorgenti sono rappresentate dalla connettività Bluetooth (utile per collegare dispositivi come smartphone e simili), una sorgente via cavo jack (da 1/4 di pollice) e infine due sorgente attraverso il sistema wireless proprietario sviluppato da Fender.

Nello specifico, i nuovi speaker Ellie saranno disponibili in due diversi formati, con la possibilità di collegarle ad una seconda unità per creare un vero e proprio effetto stereo. Il modello più economico, Ellie 6, presenterà un costo di 299,99 dollari, con un’altezza di circa 19 centimetri e una potenza pari a 60 W, garantendo un’autonomia teorica di circa 18 ore.

A seguire il secondo modello, Ellie 12, che sale a 399,99 dollari, presentando all’incirca la stessa altezza (a discapito di una larghezza maggiore) e con una potenza complessiva pari a 120 W, che comporterà chiaramente una diminuzione dell’autonomia teorica a circa 15 ore. Similmente a quanto visto poco sopra con Fender Mix, anche i due modelli di Ellie saranno disponibili nelle colorazioni Olympic White e Skyscraper Black, sulla base delle preferenze del singolo utente.

Anche in questo caso non disponiamo di informazioni relative al debutto sul mercato europeo: attendiamo dunque ulteriori nuove da Fender.