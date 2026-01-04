Trovare auricolari true wireless che combinino una cancellazione del rumore di livello superiore e un audio ad alta risoluzione a meno di 60€ è un’impresa quasi impossibile. OnePlus Buds 4 rompono questa regola con un’offerta imperdibile su AliExpress. Il prezzo di listino di 119€ crolla a soli 50,46€, un minimo storico assoluto che rende questi auricolari un best-buy senza concorrenti nella loro fascia di prezzo. Si tratta di un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi cerca prestazioni premium senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questi auricolari e i passaggi per ottenere questo prezzo incredibile.

OnePlus Buds 4: cancellazione del rumore da 55dB e audio hi-res

Le cuffiette OnePlus Buds 4 non sono auricolari comuni, ma un concentrato di tecnologia pensato per offrire un’esperienza di ascolto immersiva e di alta qualità. Il punto di forza è senza dubbio la cancellazione attiva del rumore (ANC) intelligente, capace di raggiungere i 55 dB di riduzione, un valore che si trova solitamente su prodotti di fascia molto più alta. Questo permette di isolarsi efficacemente dai rumori ambientali, sia in treno, in aereo o in un ufficio affollato, per godere appieno della propria musica o dei podcast.

La qualità audio è garantita da un sistema a doppio driver, composto da un woofer da 11 mm per bassi potenti e profondi e un tweeter da 6 mm per acuti chiari e cristallini. Questa configurazione assicura un suono bilanciato e ricco di dettagli. Il supporto al codec LHDC 5.0 e la presenza di DAC dedicati elevano ulteriormente l’asticella, permettendo lo streaming di audio ad alta risoluzione con una latenza minima e una fedeltà sonora eccellente, specialmente se abbinati a dispositivi compatibili.

Dal punto di vista tecnico, i OnePlus Buds 4 sono equipaggiati con:

Connettività: Bluetooth 5.4 per una connessione stabile e a basso consumo, con supporto alla connessione simultanea a due dispositivi.

Bluetooth 5.4 per una connessione stabile e a basso consumo, con supporto alla connessione simultanea a due dispositivi. Autonomia: Fino a 45 ore totali di riproduzione, con 11 ore garantite dai soli auricolari e ulteriori 34 ore fornite dalla custodia di ricarica.

Fino a di riproduzione, con 11 ore garantite dai soli auricolari e ulteriori 34 ore fornite dalla custodia di ricarica. Resistenza: Certificazione IPX4, che li rende resistenti a sudore e schizzi d’acqua, ideali anche per l’attività sportiva.

Certificazione IPX4, che li rende resistenti a sudore e schizzi d’acqua, ideali anche per l’attività sportiva. Design: Leggeri e confortevoli, con un peso di soli 4.73 grammi per auricolare, assicurano un’ottima vestibilità per lunghe sessioni di ascolto.

A un prezzo così basso, trovare un pacchetto di funzionalità così completo è estremamente raro, rendendo i OnePlus Buds 4 una scelta quasi obbligata per chi cerca il massimo rapporto qualità-prezzo.

Un crollo di prezzo senza precedenti su AliExpress

L’offerta attuale su AliExpress trasforma i OnePlus Buds 4 in un vero e proprio affare. Il prezzo di listino ufficiale è di 119€, ma grazie a una combinazione di sconti è possibile acquistarli a una frazione del costo originale. Il prezzo finale a cui è possibile portarseli a casa è di soli 50,46€, con un risparmio netto di quasi 69€, che corrisponde a uno sconto effettivo di oltre il 57%.

Per ottenere questo prezzo incredibile è necessario seguire due semplici passaggi. Innanzitutto, durante la fase di acquisto, bisogna inserire uno dei seguenti codici coupon: cdit07 o itcd07. Successivamente, per ottenere un ulteriore sconto, è necessario selezionare Klarna come metodo di pagamento. La combinazione di questi due sconti farà crollare il prezzo al minimo storico di 50,46€.

L’offerta è disponibile sullo store AliExpress, ma è fondamentale agire rapidamente. Promozioni di questa portata, specialmente su prodotti così richiesti, tendono a esaurirsi in fretta a causa delle scorte limitate. La disponibilità è per la colorazione verde, come visibile nella pagina del prodotto.

Iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.