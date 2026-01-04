Se siete alla ricerca di una soluzione smart per ricaricare il vostro smartwatch Garmin, Phelinta potrebbe avere l’accessorio che fa per voi.

Se Garmin offre caricabatterie USB compatti per numerosi smartwatch, il caricabatterie portatile di Phelinta è progettato per rendere la ricarica in movimento ancora più semplice, ciò grazie ad una batteria integrata da 1.200 mAh.

Il caricabatterie portatile di Phelinta

L’accessorio pensato Phelinta, che può essere considerato come un vero e proprio power bank, utilizza il connettore di ricarica proprietario di Garmin per caricare gli smartwatch fino a 6 W (una ricarica completa richiede da una a tre ore, a seconda del modello) ed è stato realizzato in modo da essere pratico da portare con sé come portachiavi o nello zaino, così da poter ricaricare uno smartwatch al volo senza la necessità di trovare una presa elettrica.

Il caricabatterie di Phelinta è compatto (misura 50 x 50 x 20 mm) e pesa 44 grammi e quando la sua batteria da 1.200 mAh si scarica, può essere ricaricata tramite un cavo USB Type-C.

Questi sono gli smartwatch Garmin compatibili con tale accessorio:

Forerunner 970 / Forerunner 965 / Forerunner 955 / Forerunner 945 / Forerunner 935 / Forerunner 745 / Forerunner 570 / Forerunner 265 / Forerunner 255 / Forerunner 245 / Forerunner 165 / Forerunner 55 / Forerunner 45

Fenix 8 / Fenix 7 / Fenix 7S / Fenix 7X / Fenix 6 / Fenix 6S / Fenix 6X / Fenix 5 / Fenix 5S / Fenix 5X / Fenix E

Instinct 3 / Instinct 2 / Instinct 2S / Instinct 2X / Instinct

Venu 3 / Venu 3S / Venu 2 / Venu 2 Plus / Venu 2S / Venu / Venu Sq / Venu Sq 2

Approach S70 / Approach S62 / Approach S60 / Approach S50 / Approach S44 / Approach S42 /Approach S40 / Approach S12 / Approach S10 / Approach G12

Vivomove 3 / Vivomove 3S / Vivomove Style / Vivomove Luxe

D2 Air / D2 Charlie / D2 Delta / D2 Delta PX / D2 Delta S

Tactix 8 / Tactix 7 / Tactix Charlie / Tactix Delta

Quatix 7 / Quatix 6 / Quatix 5

BarkLimiter 2 / BarkLimiter 2VT series, Impact Bat Swing Sensor, Striker Cast series, Captain Marvel, Rey, First Avenger, Darth Vader, Swim 2, Garmin Epix (gen 2), Enduro 3 / Enduro 2

Vivosmart 5, Vivosport, Approach X10

Il caricabatterie portatile di Phelinta ha un prezzo ufficiale di 26 euro e su Amazon è già disponibile una pagina ad esso dedicata (la trovate qui) anche se l’accessorio non risulta ancora disponibile.