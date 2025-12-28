Lenovo ha da poco presentato ufficialmente in Cina il nuovo Lenovo Watch GT Pro, uno smartwatch pensato soprattutto per chi ama praticare sport e attività all’aperto. Il punto di forza del dispositivo è un mix ben calibrato tra funzioni avanzate per il fitness, strumenti di navigazione e una batteria che promette un’autonomia decisamente sopra la media.

Dal punto di vista del design, Lenovo Watch GT Pro è costruito con materiali robusti ma leggeri, con una struttura che evidenza subito la sua natura di dispositivo da utilizzare maggiormente all’aperto, senza però rinunciare ad un’estetica moderna. All’occhio nudo lo smartwatch si presenta imponente, con viti visibili lungo la scocca, diversi tasti sul laterale (tra cui una ghiera) e delle cornici abbastanza spesse.

Specifiche tecniche di Lenovo Watch GT Pro

Il Lenovo Watch GT Pro è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel, protetto da vetro Corning per una maggiore resistenza ai graffi. La scocca combina una cornice in lega di zinco e magnesio con un retro in nylon rinforzato con fibra di vetro, mentre i pulsanti sono realizzati in acciaio inox e il cinturino in silicone.

Sul fronte della connettività troviamo il Bluetooth 5.3 che consente, dopo la sincronizzazione con lo smartphone Android o iOS, di effettuare e ricevere chiamate, consultare la cronologia e visualizzare notifiche in tempo reale. Uno degli aspetti più interessanti di Lenovo Watch GT Pro è il GPS a doppia frequenza, pensato per migliorare la precisione del tracciamento durante le attività sportive. A questo si affiancano sensori per l’altitudine, la pressione barometrica e una bussola digitale, utili per la navigazione e il monitoraggio del movimento.

Tutti questi sensori sono poi accompagnati da un comparto software decisamente ricco, con oltre 170 modalità di allenamento che coprono attività da fare al chiuso o all’aperto. Non manca la resistenza all’acqua certificata per immersioni fino a 50 metri di profondità e un algoritmo dedicato esclusivamente al nuoto, capace di rilevare parametri come stile, ritmo, vasche, durata e calorie bruciate.

Oltre al comparto sportivo, Lenovo Watch GT Pro è dotato anche di una serie di strumenti per il monitoraggio della salute, come la misurazione della frequenza cardiaca, la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue, il controllo dello stress, esercizi di respirazione guidata e un sistema avanzato di analisi del sonno che distingue tra fasi leggere, profonde e REM.

Ultima, ma non meno importante, è l’autonomia. Lo smartwatch è dotato di una batteria da 470 mAh che, a detta di Lenovo, è in grado di garantire fino a 27 giorni di uso in modalità risparmio energetico, mentre con un utilizzo più intenso l’autonomia scende a circa 7 giorni. La ricarica avviene tramite cavo magnetico e richiede circa 3 ore.

Prezzi e disponibilità di Lenovo Watch GT Pro

Lenovo Watch GT Pro è già disponibile all’acquisto in Cina nelle colorazioni nera e argento al prezzo di 899 yuan, pari a poco meno di 110 euro al cambio attuale. Dettagli su un eventuale lancio anche nel resto del mondo non sono però stati ancora divulgati.