Più che di un trailer, si tratta di un teaser: il breve video appena pubblicato da Marvel attraverso i propri canali ufficiali avvia il conto alla rovescia per l’uscita nelle sale cinematografiche di Avengers: Doomsday, ma non svela alcunché di ciò che milioni di fan in tutto il mondo aspettano di vedere, limitandosi a rendere pubblico soltanto un atteso ritorno.

Gli spettatori accorsi nelle sale per le prime proiezioni di Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuoco e Cenere) erano stati altresì i primi ad assistere al breve video promozionale di Avengers: Doomsday di cui sopra. Naturalmente, la notizia aveva impiegato pochissimo a circolare, anzi si era assistito ad una vera e propria proliferazione di leak, tale per cui la stessa Marvel ha deciso di metterci un punto provvedendo a pubblicare ufficialmente la breve sequenza.

Poco più di un minuto per confermare un ritorno molto atteso dagli appassionati, quello di Chris Evans nei panni di Steve Rogers. Il video si apre con Rogers che percorre in moto una strada di campagna, per poi parcheggiare e fare rientro in casa; la celebre uniforme di Captain America viene riposta in un baule e l’ultima immagine che vediamo ritrae un bambino tra le braccia del protagonista. Il video si conclude con l’annuncio del ritorno di Steve Rogers e con un conto alla rovescia che terminerà il 16 dicembre 2026, data di arrivo in sala di Avengers: Doomsday.

Il film sarà diretto da Joe ed Anthony Russo, che hanno già firmato altri importanti capitoli della saga, ovvero Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019). Insomma, oltre un decennio più tardi concluderanno un percorso iniziato proprio con il capitano Steve Rogers.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla visione del video.