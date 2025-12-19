In casa TIM torna una delle offerte più apprezzate per quanto riguarda la rete fissa: a partire da oggi, 19 dicembre 2025, è possibile approfittare dei 100 euro di bonus offerti per attivare TIM WiFi Casa a un prezzo scontato per 20 mesi. Vediamo come funziona la promozione e come attivarla.

TIM WiFi Casa con 100 euro di sconto: la fibra TIM da 24,90 euro al mese per tutti

Dal 19 dicembre 2025 al 12 gennaio 2026 è possibile sfruttare i 100 euro di bonus offerti da TIM per abbassare di 5 euro al mese il costo della proposta TIM WiFi Casa. Parliamo dell’offerta che mette a disposizione la fibra di TIM con velocità fino a 2,5 Gbps, Internet e chiamate illimitate al costo di 24,90 euro al mese invece di 29,90. Naturalmente la promozione è valida nelle zone coperte dalla fibra TIM.

Questa proposta va dunque ad allineare la normale tariffa WiFi Casa standard a quella normalmente riservata ai già clienti di rete mobile: il costo rimarrà di 24,90 euro al mese per 20 mesi, con uno sconto di 5 euro al mese per 20 mesi (per uno sconto totale di 100 euro). Trascorso il periodo promozionale, il costo mensile tornerà alle cifre standard (29,90 euro al mese). Naturalmente, anche in questo caso viene incluso il modem Wi-Fi di ultima generazione.

L’attivazione può essere richiesta direttamente online, attraverso il sito ufficiale di TIM: se siete interessati non dovete fare altro che cliccare sul link qui sotto e seguire le indicazioni passo passo. Vi ricordiamo che la promozione rimarrà valida solo fino al 12 gennaio 2026.