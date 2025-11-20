DAZN ci riprova a convincere i tifosi ad abbonarsi e lancia una nuova promozione dedicata al suo unico piano che si può condividere con un amico o un parente: DAZN Family. Dopo il successo delle precedenti campagne, la piattaforma streaming torna a proporre un’offerta speciale per gli appassionati di calcio e sport in generale: DAZN Family a 29,99 euro al mese per 12 mesi, il che significa DAZN Full a 14,99 euro dividendolo con un amico. Un’occasione limitata per accedere a tutto il catalogo sportivo, comprese tutte le partite di Serie A e Serie B, al prezzo più basso dell’anno.

>> Attiva DAZN Family in sconto a 29,99 euro invece di 69,99 euro al mese <<

(fai login al tuo account DAZN per verificare se sei idoneo: l’offerta compare in un pop-up dedicato)

DAZN Family a 29,99 euro al mese per 12 mesi: la nuova promozione

Il piano DAZN Family è quello più completo della piattaforma e consente di seguire tutta la Serie A TIM in diretta streaming, la Serie B, la UEFA Europa League, le principali competizioni europee di calcio, il basket, il tennis, la MotoGP, la boxe e molto altro. Con questa offerta, alcuni utenti selezionati possono abbonarsi a 29,99 euro al mese per 12 mesi, invece del prezzo standard di 69,99 euro al mese.

Si tratta di un risparmio di 40 euro al mese rispetto al piano mensile tradizionale, per un totale di 480 euro su base annua. La promozione è riservata solo a utenti selezionati che DAZN sta contattando tramite email o che visualizzano un pop-up al momento del login. L’offerta infatti si riferisce al piano Family con pagamento mensile (per 1 anno).

Attenzione: come indicato nel pop-up, il cui screenshot trovate qui sotto, la promozione è valida fino al 26 novembre 2025 alle 23:59, salvo eventuali proroghe. Per verificare se il proprio account è idoneo, basta accedere con le proprie credenziali sul sito DAZN e controllare la presenza dell’avviso dedicato.

Cosa è incluso con DAZN Family?

Calcio : Serie A Enilive, Serie BKT, LaLiga EA Sports, Liga Portugal Betclic e il calcio femminile;

: Serie A Enilive, Serie BKT, LaLiga EA Sports, Liga Portugal Betclic e il calcio femminile; Basket: FIBA Eurobasket 2025;

FIBA Eurobasket 2025; Sport di combattimento: boxe, UFC sui canali Eurosport e tutto il meglio del fighting;

boxe, UFC sui canali Eurosport e tutto il meglio del fighting; Altri sport: NFL, volley, tennis, ciclismo e molto altro.

Quanti dispositivi posso usare DAZN Family contemporaneamente?

Con DAZN Family si può guardare i contenuti in contemporanea su due dispositivi anche se connessi a reti internet differenti. Disponibile chiaramente su smartphone, tablet, PC, smart TV e console di gioco. È una tipologia di account condivisibile sia con parenti che con amici.