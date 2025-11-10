Lo scorso mese REDMAGIC ha lanciato in cina la serie REDMAGIC 16 Pro Gaming Laptop 2026, caratterizzata da tre modelli dotati di GPU RTX 5090, RTX 5080 e RTX 5070Ti.

Ebbene, quest’ultima ha fatto il suo esordio ufficiale nel Paese asiatico, ove viene venduta ad un prezzo di partenza di 16.999 yuan, pari al cambio a circa 2.060 euro.

Le caratteristiche di REDMAGIC 16 Pro Gaming Laptop 2026

Tra i principali punti di forza di REDMAGIC 16 Pro Gaming Laptop 2026 troviamo senza dubbio il processore Intel Core Ultra 9, dotato di 24 core e 24 thread e capace di raggiungere una frequenza massima di 5,4 GHz (con una potenza di picco di 200 W).

Il nuovo notebook di REDMAGIC può contare su un sistema di raffreddamento personalizzato chiamato Magic Cold 2.0, che include tre ventole, sei heat pipe in rame composito e una camera di vapore sovradimensionata che copre 13.395 mm².

Ed ancora, gli utenti che acquisteranno questo dispositivo potranno fare affidamento su uno schermo Magic Cloud eSports Display 2.0 da 16 pollici con risoluzione 2,5K (2.560 x 1.600 pixel), refresh rate a 300 Hz, tempo di risposta di 4 ms, supporto Nvidia G-Sync, fino a 500 nit di luminosità, 100% DCI-P3 color gamut e certificazione TÜV SGS.

Tra le altre caratteristiche di REDMAGIC 16 Pro Gaming Laptop 2026 vi sono il supporto fino a 32 GB di RAM a due canali DDR5-6400MHz, un SSD da 1TB PCIe 4.0 NVMe, una scocca con un design semitrasparente con illuminazione RGB attorno alla tastiera, al logo e all’anello del touchpad, una tastiera RGB, un touchpad in vetro AG e una fotocamera IR 1080p per l’accesso tramite Windows Hello.

Non mancano, infine, 4 altoparlanti con DTS:X Ultra, un’ampia connettività (Thunderbolt 5, HDMI 2.1, doppia USB Type-C, varie porte USB-A, un jack Ethernet da 2,5 Gbps, Wi-Fi 7 con MLO e un lettore di schede SD UHS-II) e una batteria da 99 Wh che supporta la ricarica rapida PD da 100 W.