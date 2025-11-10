Si avvicina la fine dell’anno e sono sempre di più gli utenti che iniziano a guardarsi intorno per i regali di Natale, sfruttando le occasioni attuali invece di attendere gli ultimi giorni e rischiare di rimanere a mani vuote. eBay punta anche su questi potenziali acquirenti e lancia una nuova iniziativa che andrà avanti per un paio di settimane, fino al prossimo 23 novembre, offrendo due diversi coupon disponibili su smartphone e su molte altre categorie.

Andiamo a scoprire i dettagli della promozione insieme ai link per accedere alle pagine speciali dove potete trovare tutti i prodotti coinvolti.

Coupon e promozioni eBay

Si pare dal coupon NOVEMBRE25, valido su una serie di categorie che trovate nella pagina speciale linkata qui sotto, che offre uno sconto del 10% sui vostri acquisti. La spesa minima a cui può essere applicato il coupon è di 15 euro e lo sconto massimo ottenibile con questo coupon è di 45 euro, quindi per massimizzarlo dovrete cercare qualcosa che costi circa 450 euro.

Ciascun iscritto a eBay può utilizzare due volte il codice sconto nel periodo promozionale, arrivando quindi a un risparmio di 90 euro. Tra i prodotti che partecipano alla promozione troviamo prodotti per l’auto e le vacanze invernali, ma anche elettrodomestici e dispositivi elettronici ricondizionati, con un ulteriore risparmio rispetto al nuovo.

Lo sconto del 10% può essere utilizzato anche per acquistare videogiochi e console, a partire da Nintendo Switch 2 che si sta dimostrando un enorme successo di vendite, passando per prodotti sempre molto richiesti come PlayStation 5, ma anche Xb0x di varie generazioni e remake di glorie del passato come Atari 2600 nella PacMan Anniversary Edition, Nintendo 3DS e molto altro. Chi invece cerca un portatile, ma anche accessori e componenti per PC fissi, potrà utilizzare lo sconto nella sezione informatica, dove sono disponibili numerose offerte.

Per tutti questi prodotti lo sconto è del 10%, utilizzando link e coupon che vi riepiloghiamo qui sotto, con la promozione che scadrà alle 23:59 del 23 novembre 2025.

Chi invece sta cercando uno smartphone, nuovo o rigenerato per risparmiare, può utilizzare un coupon dedicato, SMARTNOV25, per ottenere uno sconto del 5%. Anche in questo caso la spesa minima è di 15 euro e il risparmio massimo ottenibile per ciascun coupon è di 45 euro. Ogni utente iscritto a eBay ha diritto a utilizzare due volte il codice sconto nel periodo promozionale, che anche in questo caso termina il 23 novembre alle 23:59.

Nella maggior parte dei casi si tratta di smartphone con Android, e vi rimandiamo al nostro articolo su TuttoAndroid per saperne di più, ma trovate anche qualche iPhone in promozione, con la possibilità di un risparmio che di sicuro non dispiace. Ecco alcuni esempi di smartphone a cui applicare il codice sconto. Il prezzo indicato qui sotto non include lo sconto del 5%, che verrà applicato prima del pagamento.

Per gli smartphone lo sconto è del 5%, utilizzando link e coupon che vi riepiloghiamo qui sotto, con la promozione che scadrà alle 23:59 del 23 novembre 2025.