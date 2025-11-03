L’App IO è entrata nella quotidianità dei cittadini italiani ormai da qualche anno, tuttavia non tutti sanno bene come sfruttarla in maniera adeguata, per questo motivo ha preso il via la nuova campagna nazionale “Ci pensa IO“, che punta a far conoscere tutte le potenzialità dell’app dei servizi pubblici.

“Ci pensa IO”: conoscere l’App IO per usarla al meglio

La nuova campagna istituzionale “Ci pensa IO”, promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la società PagoPA (che si occupa dello sviluppo dell’app), è iniziata lo scorso fine settimana e andrà avanti per le prossime settimane. Diversi i canali interessati dall’attività promozionale: in primo luogo, lo spot pubblicitario visibile in coda al presente articolo andrà in onda sulle reti Rai per le prime due settimane del mese di novembre, dopodiché “Ci pensa IO” toccherà emittenti radiofoniche, cinema, ma anche piattaforme digitali; in alcune città italiane non mancherà neppure della cartellonistica dedicata (cd. canali Out-Of-Home).

L’iniziativa è stata presentata in questi termini dal Sottosegretario Alessio Butti:

“App IO è il punto unico di accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, sempre a portata di mano degli italiani. È uno strumento che semplifica la vita di tutti i giorni. Grazie a IO possiamo tenere i nostri documenti nel portafoglio digitale – l’IT-Wallet, ricevere una notifica a valore legale, pagare una multa o dialogare con la PA senza code e in massima sicurezza. Più di 40 milioni di persone hanno già scaricato app IO: con la nuova campagna intendiamo accompagnarli nell’uso quotidiano, dimostrando che accedere e gestire i servizi dall’app è immediato e consente un reale risparmio di tempo”.

L’App IO ha già raggiunto una diffusione degna di nota: i dati ufficiali parlano di 40 milioni di download a fronte di una popolazione italiana che si attesta sui 59 milioni di persone. Ma il solo fatto di aver scaricato l’app non ne attesta l’utilizzo attivo, che invece sarebbe auspicabile, vista la comodità dello strumento: dalla possibilità di effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro, alle notifiche con valore legale, fino ad arrivare all’IT-Wallet, che permette di avere una copia digitale con valore legale di documenti come patente e tessera sanitaria (per la carta d’identità, i lavori sono in corso ma ci sarà da attendere).

L’App IO è scaricabile gratuitamente su smartphone Android e iOS tramite i seguenti link: