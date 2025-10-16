DAZN ci riprova a convincere i tifosi ad abbonarsi e rilancia una nuova promozione dedicata al suo piano principale. Dopo il successo delle precedenti campagne, la piattaforma streaming torna a proporre un’offerta speciale per gli appassionati di calcio e sport in generale: DAZN Full a 19,99 euro al mese per 12 mesi. Un’occasione limitata per accedere a tutto il catalogo sportivo, comprese tutte le partite di Serie A e Serie B, al prezzo più basso dell’anno.

Attiva DAZN Full in sconto a 19,99 euro al mese <<

(fai login al tuo account DAZN per verificare se sei idoneo: l’offerta compare in un pop-up dedicato)

DAZN Full a 19,99 euro al mese per 12 mesi: la nuova promozione

Il piano DAZN Full è quello più completo della piattaforma e consente di seguire tutta la Serie A TIM in diretta streaming, la Serie B, la UEFA Europa League, le principali competizioni europee di calcio, il basket, il tennis, la MotoGP, la boxe e molto altro. Con questa offerta, alcuni utenti selezionati possono abbonarsi a 19,99 euro al mese per 12 mesi, invece del prezzo standard di 44,99 euro al mese.

Si tratta di un risparmio di 25 euro al mese rispetto al piano mensile tradizionale, per un totale di 300 euro su base annua. La promozione è riservata solo a utenti selezionati che DAZN sta contattando tramite email o che visualizzano un pop-up al momento del login oppure che cliccando su Scegli Full in fase di acquisto abbonamento si ritrovano con una scelta multipla tra cui oltre al pagamento annuale dilazionato o totale, trovano anche l’opzione “Mensile a 19,99€, Offerta valida per 12 mesi. Disdici con 30 giorni di preavviso” come da screenshot. L’offerta infatti si riferisce al piano Full in versione mensile, quindi con possibilità di disdetta in qualsiasi momento con 30 giorni di preavviso.

Attenzione: la promozione è valida fino al 20 ottobre 2025 alle 23:59, salvo eventuali proroghe. Per verificare se il proprio account è idoneo, basta accedere con le proprie credenziali sul sito DAZN e controllare la presenza dell’avviso dedicato.

Attiva DAZN Full in sconto a 19,99 euro al mese <<

(fai login al tuo account DAZN per verificare se sei idoneo: l’offerta compare in un pop-up dedicato)

Le partite “hot” di Serie A (17–20 ottobre 2025)

Il weekend della Serie A tra il 17 e il 20 ottobre 2025 promette grande spettacolo e offre diversi match di cartello, tutti visibili su DAZN:

Sabato 18 ottobre Roma – Inter (20:45) Torino – Napoli (18:00)

Domenica 19 ottobre Como – Juventus (12:30) Atalanta – Lazio (18:00) Milan – Fiorentina (20:45)

Lunedì 20 ottobre Cremonese – Udinese (20:45)



Tra i big match del weekend spiccano Roma–Inter e Milan–Fiorentina, sfide che promettono emozioni forti e che rendono questa promozione DAZN ancora più interessante per chi vuole seguire il grande calcio in diretta.

Nota: alcune immagini promozionali precedenti potrebbero riportare scadenze diverse, ma l’offerta attuale è valida fino al 20 ottobre 2025 alle 23:59, salvo proroghe.