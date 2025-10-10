Dopo aver visto l’innovazione apportata dai precedenti FRITZ!Repeater 1200 AX e dai recenti dispositivi della gamma, AVM completa la sua offerta sul mercato italiano lanciando il nuovo FRITZ!Repeater 1700. L’azienda berlinese ribadisce così la sua centralità nell’evoluzione del networking domestico, spingendo ancora più in alto l’asticella dell’accessibilità al Wi-Fi 7. Il FRITZ!Repeater 1700 si distingue come il modello plug-and-play più compatto mai prodotto dal brand, ideale per chi vuole estendere la copertura di rete senza compromettere lo spazio o l’estetica della propria abitazione. Il design minimal resta fedele al family feeling FRITZ!, adattandosi a qualsiasi scenario d’uso, dall’angolo studio all’open space. FRITZ!Repeater 1700 è già disponibile per l’acquisto al prezzo suggerito al pubblico di 119€.

Un Wi-Fi scattante per ogni ambiente

Rispetto alle precedenti generazioni, questo nuovo ripetitore rappresenta un deciso passo avanti: grazie al supporto dual-band e alla tecnologia Wi-Fi 7, consente trasferimenti dati a velocità fino a 3.600 Mbit/s, 600 Mbit/s in più rispetto al già apprezzato 1200 AX. L’adozione della Multi-Link Operation, infatti, permette di sfruttare in parallelo le bande a 2,4 GHz e 5 GHz, aprendo le porte a sessioni di streaming, smart working e gaming fluidi e senza interruzioni anche quando sono connessi più dispositivi contemporaneamente.

Il tutto avviene direttamente da una semplice presa di corrente, rendendo l’installazione immediata e senza necessità di interventi invasivi. L’integrazione con la porta LAN gigabit aggiunge ulteriore versatilità, permettendo sia il collegamento via cavo sia la connessione di dispositivi cablati nel proprio ecosistema.

Espansione Mesh e massima scalabilità

Uno dei punti di forza dei prodotti FRITZ! è l’approccio aperto e modulare al concetto di rete domestica. Anche il FRITZ!Repeater 1700 può essere utilizzato come singolo ripetitore o acquistato in futuro in versione Mesh Set, comprendente due o tre unità, così da coprire anche abitazioni a più piani o ambienti particolarmente complessi. Questa soluzione è ideale sia per chi già possiede un FRITZ!Box che per utenti di router o modem di altri brand: basta collegare il primo ripetitore perché gestisca centralmente il traffico mesh, garantendo sempre la migliore esperienza possibile.

Dall’esperienza dei precedenti Mesh Set e della gestione semplificata tramite FRITZ!App Wi-Fi, la configurazione rimane allettante anche per chi non ha particolari competenze tecniche. L’app guida infatti alla posizione ottimale del ripetitore, assicurando che nessun punto della casa resti scoperto dal segnale.

Sicurezza, aggiornamenti e garanzia: la filosofia FRITZ!

Uno dei punti più apprezzati della proposta FRITZ! è la straordinaria attenzione a sicurezza, longevità e supporto. Il 1700, come tutti i dispositivi della linea, gode infatti di una garanzia di 5 anni direttamente dal produttore, aggiornata costantemente dal team AVM sia dal punto di vista della sicurezza che delle funzionalità software.

La progettazione è curata interamente a Berlino, mentre la produzione avviene in Europa secondo standard elevatissimi per qualità e affidabilità. La compatibilità è totale: grazie al supporto WPS, il FRITZ!Repeater 1700 adotta automaticamente nome e password della rete principale, indipendentemente dal brand del router. Non manca il supporto al protocollo di crittografia WPA3, che offre il massimo della protezione ai dispositivi connessi.

Scheda tecnica FRITZ!Repeater 1700

Tipologia: ripetitore Wi-Fi dual-band (2,4 + 5 GHz)

Standard wireless: Wi-Fi 7 Mesh, 2×2 MIMO

Velocità massime: fino a 2880 Mbit/s su 5 GHz; fino a 688 Mbit/s su 2,4 GHz

Porta LAN: 1x Gigabit Ethernet

Sicurezza: WPA3; configurazione rapida tramite WPS

Compatibilità: utilizzabile con qualsiasi router wireless, non solo FRITZ!Box

App dedicata: FRITZ!App Wi-Fi per ottimizzazione posizione

Garanzia: 5 anni garantiti dal produttore

Prezzo di lancio: 119€ IVA inclusa

Disponibilità: già acquistabile, presto anche in set da 2 o 3 unità Un nuovo riferimento per la casa connessa

Il lancio del FRITZ!Repeater 1700 conferma l’impegno di AVM nell’offrire tecnologie di ultima generazione in formati accessibili, senza compromessi su sicurezza e longevità. Dopo l’ottima accoglienza delle precedenti soluzioni, come raccontato nelle nostre recensioni dedicate ai prodotti FRITZ!Box e ai Mesh Set, la strada verso una casa 100% coperta e veloce è ora ancora più semplice e immediata. Tutti i dettagli ufficiali e le ulteriori specifiche tecniche sono disponibili sul sito FRITZ!, così come le istruzioni per il corretto utilizzo della FRITZ!App Wi-Fi, ideale per un’installazione su misura. L’esperienza utente, ancora una volta, è centrale: basta una presa elettrica per portare il massimo delle prestazioni ovunque serva.