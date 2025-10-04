Continuano le offerte di DAZN che prova a convincere i tifosi che non hanno ancora un abbonamento con promozioni particolarmente allettanti. In questo momento sono in offerta sia l’abbonamento DAZN Full che permette di vedere tutti gli sport e le partite a catalogo, quindi comprese tutte le partite di Serie A e B, ma anche il MyClubPass ovvero l’abbonamento pensato per chi vuole seguire solamente la propria squadra calcistica. Tra promo esclusive e per tutti, facciamo il punto, attenzione però che alcune sono in scadenza.

Ultime ore per avere la promo esclusiva DAZN Full a 19,99€ al mese per 1 anno (29,99€ per tutti)

DAZN Full a 19,99 euro al mese per 1 anno, solo per alcuni clienti

La prima promo, come sottolineato in apertura, riguarda il piano DAZN Full che permette l’accesso a tutto il catalogo della piattaforma e, quindi, consente agli abbonati di seguire tutte le partite di Serie A in diretta streaming e tutto lo sport presente a catalogo. Questo piano viene ora proposto al prezzo scontato di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi per alcuni clienti.

Sfruttando l’offerta è possibile quindi ottenere un risparmio di 15 euro al mese rispetto al piano DAZN Full annuale con pagamento mensile, e di 25 euro al mese rispetto al piano mensile. Si tratta, quindi, di un’occasione imperdibile per chi non ha un abbonamento a DAZN e vuole seguire le partite di Serie A, Serie B e tutti gli altri eventi disponibili sulla piattaforma.

L’offerta in questione è valida fino al prossimo 5 ottobre ed è riservata al piano Full in versione mensile (quindi con possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso), senza l’obbligo di mantenere attivo l’abbonamento per 12 mesi. Da segnalare però che è valida solo per utenti selezionati che DAZN sta contattando via mail in queste ore o a cui sta mostrando il relativo pop-up al login. Per verificare la possibilità di attivare l’offerta a prezzo scontato vi basta premere sul link qui di sotto ed effettuare l’accesso con il vostro account.

DAZN Full a 29,99 euro al mese o MyClubPass a 19,99 euro al mese, per tutti

Per tutti invece, in questo momento, DAZN Full è disponibile al prezzo promozionale di 29,99 euro al mese per 12 mesi anziché 44,99 euro al mese (solitamente in promozione a 39,99 euro al mese), un prezzo comunque interessante che permette di risparmiare 120 euro nell’intero anno.

Mentre l’abbonamento MyClubPass è disponibile al prezzo promozionale di 19,99 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,99 euro al mese.

Nell’immagine promozionale che DAZN ha inviato agli utenti selezionati, che riportiamo qui di sotto, la data di scadenza è riferita alla promo precedente (21 settembre). Leggendo le note sotto, però, è possibile verificare che la promo in corso è effettivamente valida fino al prossimo 5 ottobre.