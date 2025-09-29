Nel corso delle ultime ore sono state presentate ufficialmente le nuove cuffie wireless over-ear CMF Headphone Pro, con specifiche di tutto rispetto al netto di un prezzo di listino decisamente abbordabile: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali funzionalità.

CMF Headphone Pro: autonomia al top, ma non solo

CMF ha recentemente lanciato il suo primo paio di cuffie wireless over-ear, con un prezzo entry-level che le rende alla portata di tutte le tasche, posizionandosi in una fascia bassa di mercato ben distante dalla più costosa lineup di Nothing, suo brand di origine. Il nuovo modello di cuffie presenta un design decisamente arrotondato e ricco di curve, con cuscinetti facilmente intercambiabili e l’archetto ben rivestito e imbottito sulla sua superficie.

Tra le caratteristiche salienti delle nuove cuffie di CMF troviamo sicuramente l’autonomia dichiarata dalla compagnia, pari a 100 ore totali di riproduzione musicale continua, garantite da una batteria da 720 mAh di capacità, che diminuiscono ovviamente a 50 ore nel caso in cui si utilizzi la cancellazione attiva del rumore.

È proprio la cancellazione attiva del rumore che si adegua con precisione all’intensità dei rumori ambientali circostanti, restituendo un filtro più o meno intenso, grazie a cui sarà possibile concentrarsi maggiormente sul contenuto riprodotto in quel preciso momento.

Le cuffie Headphone Pro offrono una rotella multifunzione laterale, presa “in prestito” dal modello Headphone 1 di Nothing, che consente di regolare con precisione il volume dei contenuti multimediali riprodotti in quel momento, così come riprendere o mettere in pausa un determinato contenuto. Presente inoltre il controllo Energy Slider, grazie al quale è possibile regolare selettivamente le impostazioni di equalizzazione e il bilanciamento tra bassi e alti. I tasti possono poi essere personalizzati grazie all’integrazione con l’app di Nothing, scaricabile sul proprio smartphone, che consente di attivare la modalità Audio Spaziale e regolare le impostazioni di base delle cuffie.

Le nuove cuffie CMF Headphone Pro sono già disponibili sul mercato europeo e britannico nelle colorazioni Dark Gray, Light Green e Light Gray, ad un prezzo consigliato di circa 99 euro, mentre negli Stati Uniti bisognerà attendere fino al prossimo 7 ottobre. Grande focus è stato riservato anche alle possibilità di personalizzazione “su misura” per l’utente: nel caso in cui si vogliano aggiungere altri dettagli cromatici, c’è la possibilità di acquistare i cuscinetti auricolari nelle colorazioni Bright Orange o Light Green, al costo di circa 25 euro.