Questo fine settimana ritorna una delle promozioni più popolari in casa MediaWorld: stiamo parlando del NO IVA, che questa volta coinvolge soprattutto TV, soundbar e videogiochi. L’iniziativa è valida solo per poche ore, fino alle 23:59 del 28 settembre 2025, e prevede anche in questo caso lo scorporo dell’IVA: vediamo come funziona e come approfittarne al meglio.

MediaWorld lancia una nuova promozione NO IVA su TV, audio e videogiochi

La nuova promozione NO IVA MediaWorld è valida solo il 27 e il 28 settembre e consente di sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello solo con carta MW Club associata al profilo. Come probabilmente saprete, lo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo normalmente visualizzato sul sito o nei negozi aderenti, rendendo particolarmente appetibili i prodotti solitamente poco scontati e quelli con prezzi già ribassati.

Come accennato, l’offerta è valida solo per i possessori della carta MediaWorld Club associata al profilo: nel caso ne siate sprovvisti, potete rimediare in pochi click direttamente dal sito, senza sborsare un centesimo. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld e non è cumulabile con altre iniziative.

Anche stavolta i prodotti coinvolti nel NO IVA MediaWorld sono tantissimi, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti, ordinandole per prezzo e per categoria. Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.

Offerte TV NO IVA MediaWorld sopra gli 800 euro

Offerte TV NO IVA MediaWorld tra 500 e 800 euro

Offerte TV NO IVA MediaWorld sotto i 500 euro

Offerte soundbar e audio NO IVA MediaWorld

Offerte videogiochi NO IVA MediaWorld

Queste erano solo alcune delle offerte del NO IVA MediaWorld. Per scoprire tutti i prodotti aderenti, che spaziano anche tra le categorie Fotografia, Pet Care, Giocattoli, Hi-Fi e non solo, non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Avete tempo solo fino a domani, 28 settembre, per approfittarne, salvo esaurimento scorte.