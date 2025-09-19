La Serie A sta per tornare in campo per la quarta giornata di campionato e DAZN ripropone per l’occasione una promo flash davvero interessante. Il piano Full (che fino alla scorsa stagione si chiamava Standard) viene proposto in sconto per i primi 6 mesi con la possibilità di risparmiare 90 euro sulla spesa annuale. L’offerta è riservata agli ex abbonati oppure a chi ha un account DAZN ma non ha mai attivato un abbonamento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

DAZN Full torna in sconto con il piano annuale

La promo è la stessa proposta già in passato. Il piano Full, che consente l’accesso a tutto il catalogo di contenuti di DAZN, torna in sconto ed è ora attivabile con un prezzo scontato di 19,99 euro al mese per 6 mesi. Terminato il periodo a prezzo scontato, per i successivi 6 mesi si pagherà 34,99 euro al mese.

Lo sconto, infatti, riguarda il piano annuale con pagamento mensile (di conseguenza l’utente deve mantenere attivo l’abbonamento per un anno). Il risparmio garantito dall’offerta è di 15 euro al mese per 6 mesi e, quindi, la spesa complessiva si riduce di 90 euro.

Con il piano Full è possibile seguire tutte le partite di Serie e tutti gli altri contenuti di DAZN. L’offerta in questione è attivabile anche con il piano mensile senza vincoli, ma con un costo di 44,99 euro al mese, oppure con il piano annuale, che costa 359 euro.

La promo esclusiva lanciata in queste ore è attivabile fino al prossimo 21 settembre. Per verificare la disponibilità della promo per il proprio account e per attivare il piano Full a prezzo scontato basta seguire il link qui di sotto.