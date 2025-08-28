Sono partite le offerte Back to School di Secretlab. Fino al prossimo 11 settembre, gli utenti interessati all’acquisto dei prodotti Secretlab, sempre molto apprezzati per via dell’elevata qualità costruttiva e delle tante opzioni di personalizzazione, avranno la possibilità di ottenere fino a 200 euro di sconto.

In aggiunta, con le promo riservate ai pacchetti di prodotti sarà possibile risparmiare fino a 281 euro. Se siete nuovi utenti (o se create un nuovo account) potete ottenere 20 euro di sconto aggiuntivo iscrivendovi alla newsletter, inserendo la mail nel pop-up che vi apparirà accedendo allo store Secretlab tramite il link riportato di seguito.

Parte il Back to School di Secretlab

La nuova tornata di promozioni di Secretlab prende il via in occasione del Back to School e garantisce agli utenti diverse opportunità di risparmio, fino al prossimo 11 settembre. Ci sono fino a 200 euro di sconto su prodotti selezionati e fino a 281 euro sui pacchetti.

Le promozioni coprono diversi prodotti Secretlab, a partire dalle richiestissime sedie TITAN Evo, con sconti fino a 110 euro, e dalle scrivanie Magnus e Magnus Pro, con la possibilità di risparmiare fino a 119 euro. Da segnalare anche promo dedicate alle sedie TITAN Evo Lite e alla serie Classics.

In sconto ci sono anche le Skin, con cui personalizzare le sedie, e vari accessori, con la possibilità di risparmiare fino al 30%. Per ogni serie di prodotti, gli utenti possono scegliere tra diverse varianti ed è, quindi, consigliabile consultare la pagina della promozione per scegliere il prodotto giusto.

Per accedere alle promozioni basta seguire il link qui di sotto. Ricordiamo che la consegna è gratuita (i prodotti vengono spediti da un magazzino in UE) e che è sempre possibile effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal.