Nintendo Switch 2: specifiche tecniche e innovazioni di nuova generazione

Nintendo Switch 2 rappresenta un significativo passo avanti rispetto al modello precedente, con specifiche tecniche che promettono un’esperienza di gioco superiore. Il display LCD da 7,9 pollici con risoluzione 1920×1080 pixel supporta HDR10 e Variable Refresh Rate (VRR) fino a 120 Hz, garantendo immagini fluide e colori vivaci sia in modalità portatile che collegata alla TV.

Il cuore della console è il processore NVIDIA custom, abbinato a 256 GB di storage UFS per prestazioni rapide e tempi di caricamento ridotti. La connettività è all’avanguardia con Wi-Fi 6 e Bluetooth, mentre in modalità TV supporta risoluzioni fino a 4K (3840×2160) a 60 fps con HDR10.

L’autonomia è migliorata grazie alla batteria al litio da 5220mAh che offre dalle 2 alle 6,5 ore di gioco, con ricarica completa in circa 3 ore in modalità Sleep. I nuovi Joy-Con 2 introducono HD Rumble 2, controlli di movimento avanzati e una batteria che dura fino a 20 ore.

Particolarmente interessante è la retrocompatibilità completa con i giochi Nintendo Switch originali, permettendo di continuare a giocare alla propria libreria esistente con prestazioni migliorate.

