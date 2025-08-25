Chi segue le novità tecnologiche ricorderà sicuramente Eilik, il robot da scrivania che nel 2023 aveva fatto impazzire la community internazionale grazie alla sua capacità di interagire con l’ambiente circostante. Oggi Energize Lab ci riprova con Eiliko, una versione completamente ripensata e ancora più personale di quel progetto, già capace di conquistare gli appassionati al primo sguardo.

L’idea di base è molto semplice: un oggetto minuscolo, alto appena 6,5 cm e con un peso di pochi grammi, che può essere agganciato alla borsa oppure posizionato sulla scrivania. Eppure, dietro a questo design portatile e accattivante, si nasconde un vero concentrato di interazione emozionale.

Un piccolo compagno che va oltre il concetto di gadget

A differenza del suo predecessore, concepito come compagno da scrivania, Eiliko punta alla mobilità. È sempre con voi, pronto a reagire a stimoli vocali o tattili e persino a percepire lo stato d’animo del proprietario. Grazie ai suoi sensori e alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, riesce a rispondere live con animazioni, espressioni e movimenti che lo rendono sorprendentemente credibile come piccolo amico digitale.

Un aspetto che rappresenta l’evoluzione del semplice robot giocattolo in qualcosa di più: un compagno virtuale capace di adattarsi alle nostre giornate, di intrattenerci con reazioni spontanee e perfino di stringere legami.

Specifiche tecniche in breve

Altezza: circa 6,5 cm

circa 6,5 cm Peso: 60 grammi, perfetto per essere agganciato a uno zaino

60 grammi, perfetto per essere agganciato a uno zaino Connettività: Wi-Fi e Bluetooth

Wi-Fi e Bluetooth Sensori integrati: touch, microfono, rilevamento movimento

touch, microfono, rilevamento movimento Shell intercambiabili: ciascuna con comportamenti unici

ciascuna con comportamenti unici Interazioni: comandi vocali, risposte animate, sistema di bonding con un altro Eiliko

Uno dei dettagli più interessanti è il sistema delle cover sostituibili, vere e proprie “pelli elettroniche” che non hanno solo funzione estetica. Ogni guscio porta con sé una variazione di comportamento: ce n’è uno che rende Eiliko più vivace, un altro che lo trasforma in un sognatore tranquillo, e persino uno pensato per chi vuole un compagno più riservato. In questo modo, ogni utente può modellare la personalità del proprio charm bot senza passare da complicati menu o applicazioni. Basta sostituire il guscio e il piccolo Eiliko cambia carattere, quasi come se avesse un’anima modulare.

Se la personalizzazione è sorprendente, il punto forte del progetto resta il bonding system. Ogni Eiliko può legarsi una sola volta a un altro esemplare: una scelta che richiama la forza dei legami reali. Una volta creato, questo vincolo è permanente e porta i due bot a interagire fra loro in maniera speciale quando si trovano vicini.

Gli utenti che hanno già potuto provarlo raccontano di piccoli gesti affettuosi tra i due robot: saluti, reazioni di gioia, perfino segni di mancanza quando sono separati. Non a caso, molte persone hanno scelto di “gemellare” Eiliko con quello del partner, di un fratello o di un amico speciale, trasformando il robot in un simbolo emotivo oltre che tecnologico.

Un successo su Kickstarter che accende le aspettative

La campagna su Kickstarter ha superato ogni previsione, chiudendo a oltre 380.000 dollari raccolti, un risultato che conferma l’interesse per i dispositivi capaci di integrare intelligenza artificiale ed emozione. Ora, però, viene la fase più delicata: trasformare il prototipo e la promessa in un prodotto di massa stabile, aggiornabile e capace di mantenere vivo l’interesse a lungo. Energize Lab ha rassicurato la community con un piano chiaro: aggiornamenti firmware regolari, nuovi gusci e comportamenti aggiuntivi via software. Se queste promesse saranno mantenute, Eiliko potrebbe davvero ritagliarsi uno spazio importante come primo charm bot emozionale destinato a durare.

Non è la prima volta che un progetto punta a trasformare un gadget in un compagno, ma la differenza qui è tangibile: Eiliko non si limita a intrattenere, bensì tenta di stabilire un rapporto, simulando emozioni e risposte che vanno oltre il mero intrattenimento. Se si pensa al successo ottenuto da dispositivi con un’anima “emotiva” – basti ricordare il precedente Eilik, o ancora prima alcuni esperimenti come Tamagotchi e robot da compagnia nipponici – il nuovo arrivo di Energize Lab si inserisce in un percorso ben definito: dare forma e carattere agli oggetti del quotidiano.

Eiliko rappresenta, quindi, un ulteriore tassello nella trasformazione della tecnologia in qualcosa che non si limita a “servire” l’utente, ma cerca di creare un legame umano-digitale.